Fortnite gratis da oggi, senza installazione, su Xbox Cloud Gaming

Quella di Fortnite con Xbox Cloud Gaming è un’accoppiata davvero importante, che porta sulla piattaforma Xbox un titolo molto importante.

L’infrastruttura di cloud gaming della casa di Redmond è inclusa all’interno di Xbox Game Pass Ultimate, che potete recuperare su Amazon, e permette di giocare ovviamente su smartphone e tablet.

Un servizio che rappresenta inevitabilmente il futuro di Microsoft, perché Xbox Cloud Gaming ha ospitato anche alcuni giochi di Xbox Series X.

E, nonostante sia ancora formalmente in beta, il servizio di cloud gaming di Microsoft è in grado di fare anche dei piccoli prodigi, come migliorare anche la grafica dei videogiochi.

Nonostante Fortnite sia effettivamente già free-to-play, il fatto di poterlo giocare in cloud gratuitamente è una iniziativa da non sottovalutare.

Da oggi, infatti, il battle royale di Epic Games è giocabile gratis su iOS, iPadOS, telefoni e tablet Android, e PC Windows tramite Xbox Cloud Gaming.

Come specificato nel sito ufficiale Xbox, Fortnite sarà giocabile con una semplice iscrizione al sito di Xbox e, con un account Microsoft attivo, si potrà subito giocare su tante piattaforme.

Questo inserimento fa parte di una strategia molto più ampia per ampliare Xbox Cloud Gaming, nel quale verranno inseriti sempre più titoli free-to-play in futuro.

Il cloud gaming può aprire le porte a tantissimi altri giocatori, ed Xbox ha dichiarato di voler rendere il gaming accessibile a più persone possibili.

Una strategia che, insieme ad Xbox Game Pass, offre una scelta sempre più alta ai giocatori di tutto il mondo. Un catalogo, quello del servizio in abbonamento, che mese dopo mese diventa sempre più imponente.

Fortnite, nel frattempo, continua a crescere senza sosta. In particolare con i crossover, sempre più frequenti, che accolgono anche i personaggi più famosi dei videogiochi più importanti di sempre.