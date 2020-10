Fino al 75% di sconto sui titoli 2K Sport su Humble Bundle

Humble Bundle ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare vari titoli sportivi targati 2K a prezzi scontati!

Se amate il mondo del basket, NBA 2K21 Mamba Forever Edition è quello che fa voi! Acquistabile a 84,99€, il titolo offre un’intelligenza artificiale migliorata che fornisce ai giocatori un gameplay stimolante, in modo che ogni vittoria sarà davvero gratificante. Il titolo introduce una varietà di opzioni che soddisfano le varie esigenze dei giocatori a seconda del loro stile e preferenze, offrendo una grande libertà di scelta. Come abbiamo detto anche nella nostra recensione, NBA 2K21, oltre alla My Career, offre anche una serie di altre modalità.

Ad accoglierci abbiamo i classici match rapidi, le sfide online e il Match of the Day. Con la prima soluzione potremo affrontare la CPU, secondo diversi livelli di sfida, con le squadre che meglio si addicono al nostro gioco. Nel match del giorno, invece, potremo simulare una partita come se stessimo realmente giocando in NBA: saranno quindi simulati infortuni o squalifiche del momento.

Se preferite, invece, le scazzottate sul ring, WWE 2K Battegrounds è pronto a portarvi nel bel mezzo dell’azione. Nonostante qualche riserva, come affermato nella nostra recensione, si è rivelato essere un gioco incredibilmente divertente, che fa dell’immediatezza la sua parola d’ordine, a differenza della serie principale. Il prodotto ci permetterà di competere con un arsenale di tecniche, abilità speciali e potenziamenti devastanti in vari stili di match, come Steel Cage, Royal Rumble, Fatal 4-Way e altri ancora, commentati da Mauro Ranallo e Jerry “”The King”” Lawler.

Su Humble Bundle è disponibile anche la Digital Deluxe Edition che, rispetto alla versione base, include tre versioni di ciascuna Superstar, più i bonus di prenotazione Edge e 1100 Golden Bucks, con cui sbloccare Superstar e Leggende WWE aggiuntive, oggetti decorativi per personaggi creati ed arene personalizzate.