Fino al 70% di sconto sui titoli co-op Ubisoft

Ancora tempo di offerte su Ubisoft Store e questa volta sono davvero da non perdere. Il colosso d’oltralpe ha infatti deciso di dare il via a un mucchio di sconti relativi ai suoi migliori videogiochi da giocare in cooperativa! Parliamo di sconti fino a oltre l’80 % sul prezzo base, relativamente ad alcune tra le più celebri saghe uscite in questi anni (nonché le più giocate in assoluto dalla community internazionale).

Si parte infatti dall’ottimo Rainbow Six Siege offerto a soli 8 euro contro i 19,99 del prezzo case, passando per la Deluxe Edition dello stesso gioco proposta a un prezzo di poco superiore, ossia 9,90 euro contro i 29,99 iniziali. Si prosegue con il sempreverde The Division 2, al prezzo di appena 9,90 euro (contro i 29,99 del prezzo base), cui segue Ghost Recon Breakpoint al prezzo di 19,80 euro (invece che 59,99).

Le offerte continuano con la Complete Edition di For Honor, proposta a soli 25 euro (invece che 99,99 euro), seguita da Ghost Recon Wildlands, al prezzo di 15 euro (contro i 49,99 euro del prezzo di listino). Ultimi ma non meno importanti, la Starter Edition di For Honor al prezzo di appena 6 euro (invece che 14,99) e la Ultimate Edition di The Division 2 Warlords of New York, proposta a 36,00 euro (invece che 79,99 euro del prezzo base).

Chiaramente, per poter giocare ai titoli Ubisoft e proposti in offerta in questa pagina dovrete essere in possesso di un PC e di una connessione a internet di fascia medio – alta per poter giocare tranquillamente online coi vostri amici. Una volta avuto modo di acquistare e scaricare i giochi selezionati, non vi resta che immergervi nell’azione multiplayer senza sosta1

Offerte giochi Ubisoft co-op