Fino al 36% di sconto su SSD e Hard Disk Seagate! Anche per PS5!

Avete bisogno di ulteriore spazio di archiviazione sui vostri dispositivi portatili o un veloce SSD per memorizzare una gran quantità di dati da portare con voi? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione che vi consentirà di acquistare hard disk e SSD Seagate a prezzi assolutamente imperdibili!

Tra i vari prodotti facenti parte dell’iniziativa, vi segnaliamo in particolar modo l’SSD Seagate Firecuda 530 da 2TB, che potete portarvi a casa a soli 319,99€, rispetto ai 429€ di listino, per un risparmio reale di oltre 109€ e uno sconto del 25%.

Seagate FireCuda 530 è un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) basato su interfaccia PCI Express 4.0 x4 pensato per fornire performance di altissimo livello per un rapido caricamento di giochi e applicazioni. I chip di memoria sono protetti, nonché raffreddati, da un dissipatore di calore di tipo low profile in alluminio anodizzato in colorazione grigia canna di fucile, dimostrandosi ideale anche per configurazioni compatte, nonché per essere installato sull’ammiraglia di casa Sony, vale a dire la PS5.

Tra le altre caratteristiche tecniche di nota dell’SSD Seagate Firecuda 530, troviamo il supporto ad ASPM, ASPT, Trim l’uso di SmartECC engine e l’end-to-end data patch protection. Data la sua costruzione a 12nm, le temperature sono abbastanza contenute e il prodotto è in grado di lavorare sino al limite di 90°C prima di iniziare a rallentare.

Seagate dichiara una velocità di trasferimento fino a 7.300MB/s, un valore piuttosto elevato che rende il prodotto uno degli SSD consumer più veloci attualmente in circolazione. Seagate FireCuda 530 è anche uno dei pochi SSD certificati per PS5, utile per espandere la capacità di memorizzazione interna della console e godervi senza problemi i vostri videogiochi di nuova generazione.

Questi è solo uno alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon