Fino al 20% di sconto su tanti tappeti nerd e geek su Zavvi

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tantissimi tappeti nerd e geek a prezzi davvero imperdibili! Questa iniziativa sarà attiva solo per un periodo di tempo limitato; quindi, vi consigliamo di non perdere altri preziosi minuti e dare subito un’occhiata alla vasta gamma di articoli disponibili!

La promozione attualmente in corso vi permette di risparmiare il 20% sull’acquisto di diversi tappeti a tema nerd e geek. Infatti, basterà inserire il codice RUG20 in fase di checkout per usufruire di questa incredibile offerta e le spese di spedizione saranno gratis!

I tappeti disponibili nel casto catalogo di Zavvi appartengono a saghe e serie TV molto amate da milioni di persone di tutto il mondo. Infatti, troviamo prodotti ispirati al Signore degli Anelli (Lord of the Ring), Harry Potter e il trono di spade (Game Of Thrones), che sicuramente potranno rendere le vostre stanze ancora più nerd.

I tappeti sono disponibili in varie misure e sono realizzate al 70% in poliestere e al 30% in cotone. Nel caso si sporchino, sarà necessario lavarle solamente a mano per evitare di rovinarli. Questi tappeti propongono un’ampia gamma di opere d’arte e stili; quindi, sono in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente, sia che li stiate acquistando per l’ufficio, la camera da letto o il soggiorno.

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare tantissimi tappeti nerd e geek a prezzo scontato. Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa all’iniziativa prima che giunga al termine direttamente dal link sottostante! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.