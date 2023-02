Final Fantasy XVI, Square Enix svela l’unboxing della preziosa Collector’s Edition

In vista del lancio ufficiale di Final Fantasy XVI, Square Enix ha deciso di offrire un antipasto speciale dedicato ai più grandi fan della saga, mostrando in anteprima e più da vicino tutti i contenuti della Collector’s Edition.

Si tratta dell’edizione limitata più preziosa per il sedicesimo capitolo della saga, prenotabile soltanto dal sito ufficiale della compagnia (la Deluxe Edition è invece disponibile su Amazon) e che includerà diversi gadget interessanti per gli appassionati.

Dopo averne già svelato i contenuti ufficiali, Square Enix ha pubblicato un nuovo video unboxing per mostrare nel dettaglio tutti i bonus dell’edizione limitata, che ricordiamo avrà un costo di ben 349,99€.

Uno degli oggetti più interessanti della collezione è indubbiamente la bellissima statua esclusiva, che mostra Fenice e Ifrit affrontarsi in duello con una posa e una lavorazione semplicemente spettacolare.

La confezione includerà anche un prezioso set di spille metalizzate degli Eikon, una mappa di Valisthea realizzata in tessuto e una steelbook a tema con il protagonista Clive Rosfield.

L’unboxing ci permette anche di ammirare ogni più singolo dettaglio di questa collezione: potete ammirarli voi stessi nel video ufficiale che vi allegheremo qui di seguito.

Il publisher ricorda inoltre che la Collector’s Edition sarà consegnata in una speciale scatola da collezione che sarà anche una piccola opera d’arte, realizzata dall’artista Yoshitaka Amano e anch’essa visibile nel trailer unboxing.

Inoltre, sarà possibile accedere a numerosi contenuti aggiuntivi di gioco esclusivi, oltre a una mini-colonna sonora digitale e un mini-artbook digitale: se volete fare vostra questa imperdibile edizione, potrete acquistarla soltanto dal Square Enix Store al seguente indirizzo.

Ricordiamo che l’uscita ufficiale è attualmente prevista per il 22 giugno 2023 su PS5: gli sviluppatori hanno già annunciato di voler mostrare tutta la potenza della console next-gen, che dovrà rivelarsi sorprendente per i fan.

Il titolo dovrebbe essere in uscita anche su PC per i prossimi mesi, anche se un commento del producer ha aumentato i dubbi su questa possibilità che, in ogni caso, non dovrebbe essere stata scongiurata.