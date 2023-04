Final Fantasy XVI, la Collector’s Edition è già vittima dei bagarini (e i prezzi sono folli)

Con sorpresa di nessuno, il fenomeno del bagarinaggio ha purtroppo preso di mira anche la Collector’s Edition di Final Fantasy XVI, ordinabile solo tramite lo store ufficiale di Square Enix e che ha già raggiunto prezzi folli sul mercato secondario.

L’esclusiva PS5 di Square Enix (trovate l’edizione Deluxe su Amazon) è indubbiamente una delle produzioni videoludiche più attese di tutto il 2023: la Collector’s Edition, in particolare, si è rivelata decisamente preziosa e imperdibile per i più grandi appassionati, pur richiedendo spese esigenti.

I fortunati che sono riusciti a prenotarla sullo store ufficiale dovranno infatti sborsare circa 349.99€, giustificati dai bellissimi contenuti presenti al suo interno svelati da un video unboxing pubblicato dal publisher.

Data la grande attesa dietro l’uscita di Final Fantasy XVI, era probabilmente inevitabile che anche i bagarini puntassero gli occhi su questa preziosissima edizione da collezionisti: Game Rant segnala che siti come eBay sono già pieni di inserzioni pronte a rivendere la Collector’s con sovrapprezzi decisamente impressionanti.

I bagarini stanno rivendendo la Collector's Edition di Final Fantasy XVI anche a 900 dollari.

La maggior parte delle inserzioni segnalate riporta cifre variabili dai 500 ai 700 dollari, che confermerebbe un incremento di almeno 150 dollari per l’acquisto di una di queste edizioni — e di conseguenza, come guadagno per i furbetti del bagarinaggio.

E queste sono le inserzioni considerate più “normali”, ma non mancano anche i rivenditori che provano a piazzare quelle stesse edizioni addirittura per 900 dollari, superando di oltre il doppio e di quasi il triplo il valore iniziale della raccolta.

Potete consultare voi stessi numerose delle inserzioni pubblicate al seguente indirizzo per scoprire come la situazione sembri già assolutamente fuori controllo: da parte nostra, non possiamo che rinnovare come sempre il nostro invito a non acquistare mai dai bagarini questo genere di prodotti per non supportare queste pratiche.

Ricordiamo che Final Fantasy XVI si è mostrato recentemente in un nuovo State of Play dedicato: una presentazione che ha contribuito ad aumentare anche le pre-vendite del gioco e, probabilmente, anche l’interesse dei bagarini nei suoi confronti.