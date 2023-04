Lo State of Play potrebbe aver fatto “bene” a Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI è stato da poco protagonista di una lunga presentazione, grazie a un intero State of Play a lui dedicato tenutosi durante la serata di eri, 13 aprile.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon), i fan del genere JRPG sanno che il prossimo capitolo della saga Square è uno dei titoli da tenere d’occhio.

Un gioco che, a quanto pare, punterà soprattutto sul comparto grafico «solo grazie a PS5», stando alle recenti dichiarazioni del director Hiroshi Takai.

Ora, a seguito delle novità mostrate in occasione dello State of Play di ieri, sembra proprio che le prevendite del gioco siano schizzate alle stelle.

Come riportato anche da Push Square, nonostante manchino più di due mesi al lancio, Final Fantasy XVI ha iniziato a scalare le classifiche dei giochi più venduti su Amazon, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Queste classifiche si basano sulle vendite dei giochi già usciti e sui preordini, ma in genere i preorder non salgono così tanto fino a quando non si avvicina la data di lancio di un titolo.

Final Fantasy XVI è riuscito a conquistare la vetta della classifica dei giochi più venduti per PS5 su Amazon US, superando titoli del calibro di Star Wars Jedi Survivor (in uscita tra due settimane) e il mega successo mainstream NBA 2K23.

Nel Regno Unito e in altre regioni europee, il gioco di ruolo d’azione non ha conquistato il primo posto, ma è salito di un bel po’ di posizioni in un lasso di tempo estremamente breve, oltre al fatto che c’è la possibilità che possa salire ancora nelle prossime settimane.

Ovviamente le classifiche di vendita di Amazon non forniscono un quadro completo, ma sono spesso indicative delle tendenze commerciali, data la grande popolarità del rivenditore online. Vale la pena ricordare che Final Fantasy XVI è attualmente nella top 50 dei giochi più venduti negli Stati Uniti e nella top 100 in Europa.

Lo State of Play di ieri ha quindi sicuramente contribuito a questo slancio, anche se è stato trasmesso meno di 24 ore fa al momento della stesura di questo articolo (questo dimostra in ogni caso l’effetto immediato che può avere il marketing, se fatto bene).

Alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provare il gioco in anteprima: nel nostro provato vi spieghiamo che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».