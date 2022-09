Final Fantasy X, ventuno anni dopo c’è un nuovo artwork per Tidus e Yuna

Final Fantasy X è sicuramente uno dei capitoli della saga di RPG targata Square Enix più amati di sempre, dopo essere uscito nell’ormai lontanissimi 2001.

A moltissimi anni dall’esordio, il decimo capitolo è tornato anche in versione HD Remaster assieme al suo sequel diretto, FFX-2 (li trovate anche su Amazon).

Nel corso del tempo, vari fan hanno omaggiato il gioco nei modi più disparati, come quello che ha “trasformato” Final Fantasy X in un gioco next-gen.

E se qualcuno ha deciso di recente di omaggiare uno dei personaggi più carismatici del gioco, ossia il celebre Auron, ora è il turno di una nuova opera realmente sorprendente.

Come riportato da Omnia Crystallis su Twitter, per promuovere il kabuki ispirato a Final Fantasy X, è stata realizzata una bella immagine raffigurante Tidus e Yuna.

In primavera andrà infatti in scena, presso il teatro IHI Stage Around Tokyo, una rappresentazione diretta da Kikunosuke Onoe dedicata proprio alla decima fantasia finale.

Poco sotto, trovate la bellissima immagine che ritrae gli ormai due storici protagonisti del gioco, in tutto il loro splendore.

Sicuramente, si tratta di una delle immagini più suggestive e affascinanti mai viste tra quelle dedicate ai due personaggi, a testimonianza che l’amore nei loro confronti non passerà mai di moda.

Restando in tema, a febbraio di quest’anno un artista particolarmente legato a Final Fantasy X ha dato vita a una vera e propria opera d’arte incentrata su Tidus e Yuna.

Ma non solo: ricordiamo che diversi mesi fa Tetsuya Nomura aveva svelato che Nojima avrebbe già mosso i primi passi per gli eventuali lavori su Final Fantasy X-3, sebbene ad oggi non se ne sa ancora nulla.

Infine, siete a conoscenza del fatto che, inizialmente, Square Enix aveva pensato che Tidus avrebbe dovuto essere nientemeno che un idraulico, piuttosto che un abile e tenace giocatore di Blitzball (strano ma vero)?