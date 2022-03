Secondo alcuni, in Final Fantasy X c’è un grosso errore di scrittura legato… al BlitzBall

Spira se la vede tutti i giorni con un pericolo che potremmo tradurre in un vero e proprio incubo: è quello di Sin, che incombe dal mare facendo stragi e distruggendo città. L’unico modo per distrarsi da questa incombenza apocalittica, secondo Final Fantasy X, è rappresentato dal BlitzBall, lo sport preferito di tutti, che ha il suo cuore pulsante nella città di Luka.

Questo centro abitato, dove si svolgono il campionato e la Coppa Yevon, ospita lo stadio dove i tifosi possono godersi le partite e, durante il nostro viaggio nei panni di Tidus, Yuna e compagni, ci viene detto a più riprese che i cittadini di Luka siano i più grandi fan del BlitzBall. Secondo qualcuno, però, ci sarebbe un grosso errore di scrittura a tal proposito, perché questi ultimi non sarebbero rappresentati davvero come fan dello sport in apnea.

Tra i fan del gioco su Reddit è infatti nata una curiosa discussione, dove qualcuno faceva notare che, se sotto la guida del giocatore i Besaid Aurochs (la squadra più scarsa del campionato, dove giocano Tidus e Wakka) dovessero davvero battere i Luka Goers (le stelle del torneo) è impossibile che nessuno lungo la città ne parli dopo la partita.

L'ultima partita di Wakka può tramutarsi in un trionfo degli Aurochs

Sebbene battere i Goers non sia facilissimo, è comunque possibile – soprattutto sfruttando il Tiro Jecht o Sferatiro, o la velocità di Datt in attacco. Secondo alcuni giocatori, quindi, sarebbe stato bello se il gioco avesse tenuto conto di questo risultato anche nella sua narrazione, ma c’è di più.

Un giocatore lamenta che, dal momento che lo stadio viene assaltato dai mostri proprio durante la finale, il tema di cui tutti parlano dopo la partita è l’assalto dei mostri, mentre la partita sembra già dimenticata. Per qualcuno questo sarebbe irrealistico, perché sarebbe impossibile aspettarsi che dei patiti del BlitzBall non facciano nemmeno un accenno al torneo, anche dopo essere stati attaccati dai mostri.

Altri ancora, a proposito del torneo raccontato dalla tappa a Luka di Final Fantasy X, fanno notare anche una contraddizione molto più evidente: secondo il gioco, gli Albhed Psyches rapirebbero Yuna per costringere i Besaid Aurochs a farsi battere. Nella realtà dei fatti, però, gli Albhed hanno una squadra formidabile, che è ampiamente la più forte del gioco: fa sorridere pensare che possano pianificare di rapire l’invocatrice per piegare una squadra modesta, almeno agli inizi, come quella degli Aurochs.

È anche vero, però, che andando avanti nella storia si scoprivano i reali intenti dei rapimenti da parte degli Albhed (che non affronteremo in questa sede, per evitare spoiler). Tuttavia, rimangono le perplessità degli utenti che non hanno visto traslata nei fatti del gioco e nei suoi dialoghi post-battaglia la passione dei cittadini di Luka per il BlitzBall, dato che… parlano troppo poco di sport e sembrano dimenticarsi subito della finale.

Questo non cambia che il titolo sia stato votato come il preferito della saga per i giocatori giapponesi. Se volete scoprire perché, il documentario a tema del nostro Adriano Di Medio è quello che state cercando.