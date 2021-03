Final Fantasy VII Remake Intergrade: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Presentato in occasione dell’ultimo evento digitale State Of Play, Final Fantasy VII Remake Intergrade è la nuova versione di Final Fantasy VII Remake che offre miglioramenti grafici e prestazionali per Sony Playstation 5, oltre a comprendere un nuovo episodio inedito avente la ninja Yuffie Kisaragi come protagonista, accompagnata dal misterioso Sonon.

Final Fantasy VII Remake Intergrade narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra. Nei panni di Cloud Strife e dei suoi compagni, facenti parte di un’organizzazione anti-Shinra chiamata Avalanche, dovremo porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della società. Tuttavia, non si tratterà dell’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro, infatti farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai.

Rispetto all’edizione apparsa originariamente su Playstation 4, Final Fantasy VII Remake Intergrade offrirà, grazie alla potenza di PS5, texture, sfondi ed un sistema di illuminazione migliorati. Inoltre, sarà possibile scegliere tra due modalità distinte: la prima darà priorità alla risoluzione 4K offrendo un maggior livello di dettaglio, mentre la seconda cercherà di garantire un’azione fluida e veloce a 60 fps. Oltre a ciò, saranno sfruttate anche le capacità del controller DualSense per un coinvolgimento ancora maggiore, mentre i caricamenti saranno praticamente istantanei in virtù dell’SSD NVMe della console.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è attualmente in sviluppo per Playstation 5, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 10 giugno.