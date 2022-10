FIFA 23, il nuovo aggiornamento è disponibile: ecco che cosa cambia

Nelle scorse ore EA Sports ha ufficialmente rilasciato il Title Update 2 per FIFA 23, un nuovo importante aggiornamento che risolve non solo molti dei bug riscontrati dagli utenti, ma consente anche di bilanciare alcuni aspetti del gameplay.

Considerando che questo sarà l’ultimo capitolo su licenza prodotto da Electronic Arts, non deve sorprendere che gli sviluppatori stiano tenendo fortemente in considerazione i feedback: la volontà è infatti quella di rendere FIFA 23 un capitolo finale memorabile (lo trovate su Amazon).

Grazie al nuovo aggiornamento, già disponibile per il download su tutte le piattaforme, è stato risolto un fastidioso problema con l’accelerazione relativo ad alcuni giocatori, che però rappresenta soltanto una piccola parte delle tante novità implementate.

Come riportato da DualShockers, la maggior parte delle modifiche è legato infatti ai pallonetti: adesso saranno più precisi, ma è stata diminuita la loro altezza. Inoltre, durante i calci di rigore adesso potrete utilizzarli soltanto verso la parte centrale della porta.

Anche le difese di FIFA 23 sono state profondamente riviste nell’ultima patch, rendendo recuperare la palla con i contrasti in piedi molto più semplice e aumentando la possibilità di effettuare un fallo con contrasti di spalla da dietro.

I portieri adesso saranno inoltre in grado di parare tiri più vicini al loro corpo, non saranno più eccessivamente distanti dalla porta e non tenteranno più erroneamente di bloccare la palla mentre tornano indietro dopo aver subito un pallonetto.

Sono state inoltre implementate anche alcune utili modifiche a FUT: le animazioni di apertura per gli oggetti stadio ricevuti gratuitamente sono state rimosse, è stato aggiunto un nuovo indicatore di intesa e resi maggiormente visibili i ruoli alternativi di un giocatore. EA Sports ha inoltre risolto un problema grafico relativo ad alcune SBC, che apparivano erroneamente come «non scambiabili».

Il nuovo aggiornamento ha risolto anche alcuni bug relativi alle modalità Carriera e Volta, tra i quali segnaliamo la rimozione di domande non pertinenti alla partita dalle intervista e un fix relativo ai calci d’angolo, che a volte venivano battuti dal capitano e non dal giocatore disegnato.

Non appena avvierete la vostra partita a FIFA 23 dopo aver effettuato l’aggiornamento, se non l’avete già fatto, il gioco vi segnalerà prontamente tutte le novità disponibili: vi raccomandiamo dunque di scaricarlo il prima possibile per continuare a usufruire di tutte le funzionalità online.

Il Title Update 2 non ha comunque fatto alcuna menzione dell’incidente capitato qualche giorno fa, quando sono stati venduti per errore giocatori molto rari a prezzi irrisori: è plausibile dunque immaginare che non ci sarà alcuna marcia indietro, con buona pace dell’economia in-game.

In ogni caso, EA Sports ha avuto modo di festeggiare per un debutto davvero incredibile: FIFA 23 ha avuto il lancio migliore di sempre per la serie. Probabilmente, gli sviluppatori non potevano immaginare un modo migliore per dire addio alla licenza.