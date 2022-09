FIFA 23, ecco i migliori giocatori della Serie A

Continuano le novità a tema FIFA 23 in vista del lancio del gioco, atteso per la fine di questo mese. Oggi, infatti, EA ha svelato quelli che sono i migliori giocatori della Serie A, in una speciale classifica che li mette in graduatoria in base alle loro performance, dandogli una valutazione complessiva.

A spuntarla davanti a tutti è Mike Maignan, il portiere del Milan, che ha dato due grosse mani ai rossoneri a laurearsi Campioni d’Italia nella stagione 2021/2022, facendo dimenticare più che rapidamente l’addio di Gianluigi Donnarumma.

Segue Iron Mike la punta dell’Inter Lautaro Martinez: il calciatore argentino, punto di riferimento dell’attacco nerazzurro, precede in classifica Paulo Dybala, il fantasista che ha recentemente lasciato la Juventus a parametro zero per accasarsi alla Roma di José Mourinho.

Di seguito potete vedere la classifica completa dei migliori della Serie A in FIFA 23. Se il gioco vi interessa, potete prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito.

I migliori giocatori della Serie A in FIFA 23

Mike Maignan (AC Milan) – 87 Lautaro Martinez (Inter) – 86 Paulo Dybala (Roma) – 86 Ciro Immobile (Lazio) – 86 Romelu Lukaku (Inter) – 86 Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) – 86 Nicolò Barella (Inter) – 86 Marcelo Brozovic (Inter) – 86 Milan Skriniar (Inter) – 86 Wojciech Szczęsny (Juventus) – 86 Theo Hernandez (AC Milan) – 85 Paul Pogba (Juventus) – 85 Filip Kostic (Juventus) – 85 Dusan Vlahovic (Juventus) – 84 Sandro Tonali (AC Milan) – 84 Lorenzo Pellegrini (Roma) – 84 Federico Chiesa (Juventus) – 84 Angel Di Maria (Juventus) – 84 Hakan Calhanoglu (Inter) – 84 Fikayo Tomori (AC Milan) – 84 Alessandro Bastoni (Inter) – 84 Leonardo Bonucci (Juventus) – 84 Rafael Leao (AC Milan) – 84 Domenico Berardi (Sassuolo) – 84 Stefan de Vrij (Inter) – 84

È interessante osservare che, per quanto il loro numero non sia abbondante, questa top 25 includa anche diversi calciatori italiani: quello più in alto in classifica è il bomber Ciro Immobile, in forza alla Lazio. Troviamo però in classifica anche Nicolò Barella (Inter), Sandro Tonali (AC Milan), Lorenzo Pellegrini (Roma), Federico Chiesa (Juventus) e Alessandro Bastoni (Inter). Entrano nella chart anche Leonardo Bonucci (Juventus) e Domenico Berardi (Sassuolo).

Tantissimi i giocatori dell’Inter sono inclusi nella classifica: su un totale di 25 posizioni, ben 8 sono occupate da giocatori nerazzurri. Il Milan campione in carica si “accontenta” di 5 giocatori in classifica, mentre la Juventus ne piazza 7 – di cui solamente uno nella top 10, però.

Nei giorni scorsi avevamo visto da vicino anche i migliori giocatori in assoluto di FIFA 23. Trovate a questo indirizzo la classifica completa, che ha premiato il fuoriclasse Karim Benzema.

Se volete conoscere il gioco più a fondo, sappiate che lo abbiamo provato su PS5 e vi raccontiamo in questo articolo com’è andata. E se volete capire in che modo cambierà FUT, ora che reinventerà l’alchimia, c’è il nostro articolo che vi dice tutto, a riguardo.

FIFA 23 arriverà il 30 settembre su PC e tutte le console.