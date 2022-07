FIFA 23: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Immancabile come ogni anno, Electronic Arts si prepara alla nuova stagione calcistica con una nuova iterazione della sue popolare serie FIFA, FIFA 23, in arrivo su PC e tutte le principali console. Ovviamente, noi di Spaziogames non potevamo di certo esimerci dal ricercare sul web le offerte più convenienti per permettervi di acquistare il titolo ai prezzi migliori presenti sul mercato.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi nel nostro provato, «Ci sarà sicuramente modo di tornare a parlarvi di altri dettagli relativi a FIFA 23: la nostra prima prova e la presentazione estesa a cura di EA ci hanno restituito la sensazione di un titolo che mette da un lato il bisogno di essere familiare per chi lo ama da tempo, dall’altro la necessità di portare qualcosa di nuovo che possa permettergli di vestire i panni del canto del cigno. Le migliorie tecniche (complice il fatto che ormai la next-gen è current-gen), il nuovo sistema per i calci piazzati, gli sprint più eterogenei e la mole di contenuti che FIFA 23 vuole proporre sono interessanti pietre fondanti per un’esperienza che si affermi come ricca e più sfaccettata che in passato».

Rispetto al passato, EA ha promesso più attenzione che mai per il calcio femminile, con l’inclusione di nuovi campionati (come la Women’s Super League e la Division 1 Arkema), dei club e di molta più fedeltà rispetto a quella che abbiamo visto in passato, dove le calciatrici muovevano i primi rudimentali passi nel gaming.

Un’altra novità è rappresentata dall’inclusione del cross-play. FIFA 23 permetterà il gioco incrociato nelle modalità 1v1 tra PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Non sarà possibile, invece, il cross-play di queste piattaforme con PS4 e Xbox One (che avranno questa feature, ma solo tra loro), a causa di alcune differenze che rendono il titolo una “piattaforma” differente sulle console più datate.

Fifa 23 sarà lanciato il prossimo 30 settembre per Windows PC, Sony Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.