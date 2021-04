Festa della mamma ePrice: tanti prodotti con sconti fino al 50%

La Festa della Mamma, che si festeggerà il prossimo 9 maggio, si sta avvicinando sempre di più e, per l’occasione, il noto portale e-commerce ePrice ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di scegliere il regalo perfetto da fare al vostro genitore risparmiando.

Il numero di articoli presenti sul noto store online è davvero enorme e comprende prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche, come moda, beauty, sport, arredo, cucina, tecnologia ed altro ancora. In particolare, se proprio in questo modo vostra madre sta cercando un nuovo notebook per interagire in maniera migliore con le sue amiche, seguire corsi online o lavorare da casa, vi segnaliamo che attualmente potete portarvi a casa il MacBook Air di Apple a soli 999,90€, rispetto ai 1.143,90€ di listino.

Si tratta di un computer portatile di assoluto prestigio equipaggiato con un display retina da 13,3″ IPS con una risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Non manca neppure il supporto alla tecnologia True Tone, tramite la quale la gradazione cromatica viene regolata in modo automatico in base ai colori presenti nell’ambiente per fornire un comfort ottimale in qualsiasi circostanza.

Sotto la scocca, il MacBook Air è animato dal nuovo SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

Per ora non ci resta altro che invitarvi a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione dei migliori regali da prendere su ePrice per la Festa della Mamma, oltre a fornirvi i link diretti alle varie categorie di prodotti.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti

Tutte le categorie di prodotti