Fallout Nuevo Mexico è un regalo gratuito ai fan di New Vegas

Fallout New Vegas è l’amato spin-off della saga sci-fi targata Bethesda, che quest’anno compirà 12 anni dalla sua uscita originale.

Senza nulla togliere a capitoli più moderni come Fallout 76, il gioco sviluppato da Obsidian Entertainment e uscito in origine su console PS3, Xbox 360 e PC ha sicuramente lasciato un segno nel cuore dei fan.

Ora, mentre alcuni modder si sono divertiti a realizzarne anche una versione in 4K e ray tracing, altri si sono dilettati a dare vita a una vera e propria espansione gratuita.

Come riportato anche dai colleghi di DSOGaming, un team di modder sta infatti attualmente lavorando ad una sorta di DLC pensato per tutti i fan di Fallout New Vegas.

Chiamata Fallout Nuevo Mexico, questa mod promette di offrire un’esperienza RPG decisamente curata, ispirata ai capitoli classici come Fallout 1 e Fallout 2, e abbracciando un’ambientazione nuova di zecca.

In Fallout Nuevo Mexico i giocatori si uniranno a diverse nuove fazioni, oltre al fatto che la mod offrirà anche tre compagni unici con un companion e affinity system completamente riveduto e corretto.

Inoltre, l’espansione includerà al suo interno varie nuove attività che vi permetteranno di viaggiare in vari stati e luoghi.

Poco sotto, trovate anche un teaser trailer di Nuevo Mexico.

Anche se non c’è ancora una data di rilascio ufficiale, Fallout Nuevo Mexico sembra davvero promettente, specie per il fatto che Bethesda non ha ancora annunciato un nuovo capitolo ufficiale della serie.

Restando in tema, avete visto anche la sorprendente versione isometrica di Fallout New Vegas, in grado di trasformarlo in un gioco di ruolo con inquadratura dall’alto?

Ma non solo: la serie TV di Amazon dedicata a Fallout inizierà la produzione nel 2022 e con un regista d’eccezione.

Per concludere, diversi mesi fa il director di Bethesda Todd Howard ha parlato del fatto che un’idea su un Fallout 5 esiste.