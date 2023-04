Fallout New Vegas 2 sta arrivando? Arriva un nuovo indizio da… Fallout 4

Bethesda ha lanciato a sorpresa un nuovo indizio per il possibile arrivo di Fallout New Vegas 2, grazie a un misterioso aggiornamento interno arrivato sul quarto capitolo della saga.

La build interna di Fallout 4 (trovate l’edizione GOTY su Amazon) si è infatti aggiornata a sorpresa su Steam, inserendo una nuova branch che pare suggerire l’imminente arrivo di novità legate all’amatissimo capitolo sviluppato da Obsidian.

Come prontamente segnalato da SteamDB (via PC Gamer), l’ultimo aggiornamento di Fallout 4, arrivato lo scorso 4 aprile, ha aggiunto a sorpresa una branch intitolata “newvegas2”, salvo poi averla rimossa improvvisamente proprio poche ore fa.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza se si trattava di un “pesce d’aprile in ritardo” o se queste informazioni siano effettivamente trapelate per errore, ma il ritrovamento ha inevitabilmente scatenato la curiosità dei fan, che adesso si chiedono se sia davvero arrivato il momento di vedere Fallout New Vegas 2 in azione.

L'ultimo aggiornamento interno di Fallout 4 ha incluso riferimenti a New Vegas 2.

Se non si tratta davvero di un riferimento a un potenziale sequel, l’altra ipotesi più probabile è che il tutto fosse collegato all’aggiornamento next-gen di Fallout 4 precedentemente annunciato, che a questo punto potrebbe includere proprio alcuni elementi arrivati direttamente da New Vegas.

Considerando che si è comunque trattato di una branch interna e che non era disponibile alcun’altra informazione se non un nome, rimosso tra l’altro dopo brevi istanti, non possiamo che invitarvi a prendere come di consueto la notizia con le dovute precauzioni.

Se dovessero arrivare annunci ufficiali riguardanti un ipotetico Fallout New Vegas 2, o magari anche solo un’edizione rimasterizzata, naturalmente vi terremo immediatamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le novità.

Se dipendesse soltanto da Obsidian, sappiamo già che il titolo con molta probabilità sarebbe già in produzione, ma c’è anche da dire che gli sviluppatori hanno già ammesso più volte di essere attualmente piuttosto impegnati. Se diventerà realtà, toccherà scoprire se gli sviluppatori se ne occuperanno direttamente in prima persona o se arriveranno altri team a dare una mano.

Stando ad alcune indiscrezioni, Microsoft sarebbe comunque molto interessata a portare avanti la saga: la casa di Redmond potrebbe infatti scegliere di affidare ad Obsidian proprio il compito di realizzare Fallout New Vegas 2.