Il Terminator italiano avrà una cosa in comune con Resident Evil

Terminator Survivors, l'adattamento open-world survival di Nacon della serie di film con Arnold Schwarzenegger, a quanto pare prenderà spunto anche da Resident Evil.

Terminator tornerà infatti nel mondo dei videogiochi, dopo una serie di produzioni che hanno provato a rendere giustizia al franchise.

La prima volta che abbiamo visto il titolo è stato a luglio 2022, ma mese dopo mese continuano a emergere informazioni sul gioco.

A quanto pare, come riportato anche da GamesRadar, Terminator Survivors avrà il "suo" Mr. X.

Parliamo, più nel dettaglio, di un implacabile cacciatore che non può essere fermato, proprio come Mr. X di Resident Evil 2 e del suo remake del 2019, Nemesis di Resident Evil 3 e relativo rifacimento, Jack Baker di Resident Evil 7 e, in misura minore, Lady Dimitrescu di Resident Evil Village.

Terminator Survivors avrà quindi il suo equivalente, che Nacon Studio Milan descrive come «un cacciatore implacabile e formidabile che non può essere fermato».

Sebbene sembri ispirarsi a Resident Evil, Nacon afferma di aver aggiunto questo T-800 in solitaria sia per essere fedele alla tradizione della serie sia per catturare il tono opprimente dei primi due film di Terminator.

«Il gioco si svolge nel 2009, poco dopo il cataclismatico Giorno del Giudizio, in un periodo in cui le capacità produttive di Skynet non avevano ancora raggiunto il loro apice», si legge in un aggiornamento sulla pagina Steam del gioco.

«Il T-800, un'unità di infiltrazione, serve a ricordare l'implacabile ricerca di Skynet attraverso il tempo. Il T-800 incontrato dai giocatori è una di queste unità, inviata da Skynet nel suo disperato tentativo di riscrivere la storia e assicurarsi la vittoria nella Guerra del Futuro».

Nacon non ha tutti i torti: i film originali di Terminator sono tutti incentrati su assassini cyborg, quindi è piuttosto appropriato avere qualcosa di simile nell'adattamento videoludico.

Terminator Survivors sarà lanciato in tempo per Halloween, il 24 ottobre prossimo.

Per chi ama i videogiochi ispirati ai classici film degli anni '80, perché di recente RoboCop Rogue City ha saputo rievocare quelle atmosfere come vi abbiamo detto nella nostra recensione, in cui abbiamo specificato che «preso come un semplice FPS, da chi non conosce la licenza o non la ama, è un titolo appena discreto, frenato da uno shooting molto pesante e da un level design piuttosto scolastico.»