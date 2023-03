Fable 4 non arriva? Ecco il remake (dei fan) del primo capitolo

Da mesi non arrivano ormai comunicazioni ufficiali di nessun genere da parte di Xbox sullo sviluppo del nuovo capitolo di Fable, sebbene ora ci pensano i fan ad ingannare l’attesa.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro del franchise (potete recuperare i precedenti capitoli su Xbox Game Pass, in sconto su Amazon), a quanto pare qualche appassionato ha deciso di non starsene con le mani in mano.

Sappiamo che ad occuparsi del prossimo capitolo sarà Playground Games, lo studio responsabile della serie Forza Horizon, dato che il team è al lavoro sul nuovo capitolo di Fable da molti anni.

Mentre Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, ha ribadito che la scelta sul quando mostrare novità spetta soltanto a Playground Games stessa, i fan hanno ora dato vita a un remake in Unreal Engine 5 del primo, storico capitolo.

Come riportato anche da The Gamer, un fan ha infatti deciso di prendere in mano la situazione, dando al primo Fable il remake in chiave moderna che merita.

Su YouTube e Reddit, l’utente GamingRidge ha condiviso i progressi del proprio remake del classico Xbox. Nei vari video e screenshot, possiamo vedere alcuni dei luoghi iconici del primo gioco ricreati con amore grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5, dandoci un reale assaggio di come potrebbe apparire un Fable current-gen.

Nell’aggiornamento più recente, possiamo vedere che il rifacimento di Bowerstone è quasi completo: l’area mostrata è innegabilmente simile a quella del gioco originale, mantenendo il fascino fiabesco ma con texture sensibilmente più belle da vedere.

In un altro screenshot, vediamo alcuni cambiamenti piuttosto importanti anche per Oakvale. Invece di utilizzare il design del primo gioco, GamingRidge ha optato per l’aspetto del luogo visto in Fable 2, quando Oakvale diventa Wraithmarsh.

wraithmarsh from Fable

GamingRidge sta condividendo aggiornamenti anche su YouTube, dandoci uno sguardo al gioco in azione. Come possiamo vedere dall’ultimo filmato, la Gilda degli Eroi è attiva e funzionante, anche se mancano alcune texture.

In fondo si tratta ancora di un work in progress, ma a quanto pare al momento c’è abbastanza da esplorare. Ma non solo: il video ci mostra che non c’è alcuna schermata di caricamento tra la Gilda e il mondo esterno, che male non è.

Se questo fan riuscirà a rendere il remake completamente giocabile (magari in forma gratuita), sarà un regalo davvero niente male per la community di Fable. Vi terremo aggiornati.

Tornando a parlare di Fable 4, a novembre del 2021 è stato reso noto che lo sviluppo di Fable 4 è in corso ma che probabilmente sarà necessario ancora tanto tempo prima di mettere mano al gioco.

Infine, alcuni mesi fa Xbox ha ammesso di aver imparato la lezione dalla chiusura di Lionhead (autori del primo capitolo del franchise), definendolo un passo falso di non poco conto.