F1 22: sconto del 31% su eBay!

F1 22 è il nuovo titolo con licenza ufficiale FIA firmato da Electronic Arts e dagli esperti dei racing game di casa Codemasters. Il titolo vi permette di affrontare il calendario 2022 della F1, introducendo anche il Gran Premio di Miami come novità assoluta.

F1 22 integra la nuova IA Adaptive, capace di adattare l’intelligenza artificiale degli altri piloti virtuali alle necessità del videogiocatore, in modo che la sfida non diventi mai frustrante. Sono presenti anche tante opzioni per l’accessibilità, a partire dai menù che consente di arrivare alla gara senza doversi ingegnare troppo con la messa a punto del veicolo, a meno che non lo si voglia.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3 abbiamo affermato che “F1 2022 ha superato il nostro test, dimostrandosi rinnovato e divertente anche se non perfetto. Si tratta di un titolo che presenta un modello di guida adatto a tutti, dai neofiti ai veterani, con molte modalità tra cui scegliere. Sebbene il nuovo sistema aerodinamico delle vetture impatti solo in parte sull’esperienza di guida, abbiamo visto una grande cura da parte degli sviluppatori“.

