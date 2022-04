Un’esclusiva Switch arriverà anche su PS5, Xbox e PC a fine 2022

No More Heroes 3 uscito su Nintendo Switch lo scorso anno, ha chiuso la saga d’azione prodotta e diretta da Suda51: ora, è stato confermato che il gioco uscirà anche su console PlayStatiom, Xbox e PC.

Il titolo in questione (acquistabile anche su Amazon a prezzo decisamente ottimo) è un action game fuori di testa, ereditando lo stile scanzonato dei primi due episodi, spin-off incluso.

Del resto, su SpazioGames vi abbiamo proposto la recensione del gioco, nella quale il nostro Domenico vi ha spiegato che «No More Heroes 3 è genio e sregolatezza, ma anche sinonimo di tanta, troppa pigrizia nel reiterare una formula già vecchia e nel presentare un comparto tecnico da mani tra i capelli.»

Ora, nonostante Suda51 abbia confermato che la serie “morirà” proprio con il terzo capitolo, chiusa ideale di una saga a suo modo storica, anche i possessori di PS4, PS5, Xbox One. e Series X|S potranno goderne molto presto.

Come riportato anche su ResetEra, il publisher XSeed si occuperà di portare il gioco anche fuori dall’ecosistema Nintendo.

La conferma è arrivata con un tweet sul profilo ufficiale della compagnia, mostrando le splendide custodie delle tre versioni console previste.

«Il nostro assassino otaku preferito sta per tornare! Travis Touchdown è stato costretto ad abbandonare la pensione per difendere non solo Santa Destroy, ma la Terra stessa», si legge nel post

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis' toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5 — XSEED Games (@XSEEDGames) April 15, 2022

E ancora, «prendi la katana e affronta la sfida più difficile per Travis in No More Heroes 3, in arrivo questo autunno su PS4, PS5, Xbox e PC!»

Del resto, già a settembre dello scorso anno, nel corso di un’intervista con la redazione di TheGamer, Suda51 aveva parlato della possibilità di vedere No More Heroes 3 anche su altre piattaforme, con PS5 e Xbox Series X|S ovviamente in testa.

Ma non solo: restando in tema, anche Nintendo Switch Online ha deciso di fare un gradito regalo di Pasqua ai propri fan.