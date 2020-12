Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis: una chicca per i fan di Diablo

Nuovo giorno, nuovo gioco gratis su Epic Games Store: si tratta della penultima scelta, per la precisione, inquadrata nell’iniziativa grazie alla quale gli utenti si stanno portando a casa titoli gratuiti dal 17 dicembre e lo faranno fino a domani per chiudere degnamente l’anno.

La new entry del 30 dicembre sarà riscattabile fino a domani alle ore 17:00 e, una volta sbloccata, resterà nella vostra libreria per sempre.

La scelta odierna è Torchlight II, secondo capitolo della serie action Diablo-like con visuale isometrica e co-op pubblicata da Perfect World Entertainment.

Questa una descrizione del gioco nel caso non lo conosceste:

PERSONAGGI

Le quattro classi tra cui puoi scegliere offrono una varietà di stili di gioco a portata di mano. Ogni classe può essere giocata come personaggio maschile o femminile, con aspetti e contenuti estetici personalizzati per mettere in mostra il tuo eroe.

MULTIGIOCATORE

Gioca con i tuoi amici in modalità cooperativa online o tramite LAN, gratuitamente. Il nostro servizio di matchmaking ti consente di connetterti e giocare con persone di tutto il mondo.

OPEN WORLD

Esplora le vastità dell’overworld e le molteplici cittadine centrali di Vilderan. Combatti sotto pioggia e neve, di giorno e di notte. La randomizzazione dei livelli garantisce disposizioni, percorsi, bottini e mostri diversi ad ogni partita.

NUOVA PARTITA +

In Nuova Partita + il gioco non finisce finché non lo decidi tu. Una volta completata la campagna principale di Torchlight II, potrai ricominciare con lo stesso personaggio alla volta di una sfida nettamente superiore. Manterrai tutte le abilità, l’oro e l’equipaggiamento per cui hai sudato tanto!

ANIMALI E PESCA

Queste ben note funzionalità tornano in Torchlight II con dei miglioramenti. Più scelte, effetti migliorati e il tuo animaletto continuerà ad andare in città per vendere il bottino al posto tuo.

SUPPORTO PER MOD

Usa GUTS, l’editor di Torchlight II, per creare e condividere con il mondo intero il tuo lavoro!