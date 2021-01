EMP: tanti nuovi prodotti a tema Rick And Morty!

Il noto store online EMP offre un vastissimo catalogo di articoli, che include giacche, cappotti, felpe, maglioni ed accessori anche su licenza e dedicati a famosi brand di musica, film, serie TV e gaming. Tra questi troviamo anche la popolarissima serie TV Rick & Morty, partita come una parodia animata di Ritorno al Futuro, che continua ad essere seguita ed apprezzata da tantissime persone dalla sua prima apparizione nel 2013. EMP propone tantissimi prodotti realizzati con la licenza ufficiale che possono essere un valido regalo per sé stessi o qualcuno che conoscete.

Tra questi, ad esempio, è presente la soundtrack su CD di Rick And Morty, proposta ad appena 8,99€, rispetti ai 14,99€ di listino, che contiene 26 tracce musicale. Piuttosto simpatica, e utile visto il periodo in cui stiamo vivendo, la maschera a tema Rick con tasca interna per filtro e realizzata al 100% in poliestere nella parte esterna e al 95% in poliestere e 5% elastahne in quella interna.

Vasto è ancora il numero di magliette a disposizione, dedicate a personaggi come Rick e tanti altri. Tutte le T-Shirt sono di lunghezza standard e con un taglio regular, scollo tondo e stampa frontale. Si tratta di prodotti di alta qualità realizzati al 100% in cotone. Non mancano anche diversi accessori come la tazza Pickle Rick e la sciarpa ad anello Pickle Rick, senza dimenticare il Funko Pop! di Rick.

Insomma, avete davvero l’imbarazzo della scelta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione su EMP, così da dare uno sguardo approfondito all’enorme catalogo del portale. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Altre offerte EMP