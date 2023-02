Elden Ring, poteva forse mancare la mod a tema Hogwarts Legacy?

Ci è voluto anche troppo, probabilmente, perché qualcuno pensasse di unire Elden Ring ed Hogwarts Legacy con una immancabile mod.

C’è da dire che il soulslike (che trovate sempre su Amazon) è pieno di magia in ogni caso, e il crossover con Harry Potter non sembra così campato per aria.

Mentre Hogwarts Legacy ha già svelato alcuni easter egg ispirati proprio ad Elden Ring e Dark Souls, per accogliere i soulslike più amati in un solo gioco magico.

Se c’è chi è riuscito a rielaborare Elden Ring in versione 8-bit, con un risultato davvero sorprendente, qualcuno lo ha reso ancora più magico.

Come riporta PC Gamer, infatti, un modder ha inserito il combattimento magico e il volo sulle scope di Hogwarts Legacy all’interno di Elden Ring.

Un tema di modder in realtà, chiamato Garden of Eyes, ha pubblicato il mod pack a tema Hogwarts Legacy la scorsa settimana per i sostenitori di Patreon (lo potete vedere qui).

La versione attuale della mod mette a disposizione sette incantesimi che provengono direttamente dal gioco, tra cui le famigerate maledizioni imperdonabili.

Ed oltre ad una serie di oggetti a tema, la mod inserisce in Elden Ring le scope volanti perfettamente funzionanti.

Come funzionano nel soulslike? Lo potete vedere nel video showcase:

Sembra che le scope possano essere evocate e controllate nello stesso modo in cui si utilizza Torrente, tranne per il fatto che è possibile inclinarsi e spiccare il volo.

Per altro, sempre a giudicare dal video, la scopa volante fornisce ancora più libertà nell’esplorazione dell’Interregno perché si può raggiungere con più facilità anche il luogo più lontano e impervio.

Il tutto mentre si potrà combattere utilizzando gli incantesimi del Wizarding World, per rendere le boss fight ancora più epiche e galvanizzanti.

Garden of Eyes ha in programma di espandere la sua mod, ma ad alcune condizioni: se il video showcase arriva a 15mila Mi piace, i modder promettono di aggiungere più incantesimi, scope e personaggi. Arrivando a 30mila, invece, verrà inserito addirittura il Quidditch perfettamente funzionante.

Chissà se questo farà vendere ancora di più Elden Ring, che intanto ha raggiunto un volume di vendite impressionante.

A proposito di Hogwarts Legacy, l’open world non è più il bestseller del momento, ed è stato battuto da un altro fenomeno recente.