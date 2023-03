Elden Ring, giocatore invasore ne uccide altri due… con una torcia

Subire un’invasione in Elden Ring, se si è belli tranquilli a fare gli affari propri, è molto molto fastidioso. Molti giocatori, tuttavia, si divertono con le meccaniche da PvP del capolavoro di FromSoftware, e continuano a vagare per l’Interregno in cerca di giocatori da invadere e da sfidare, per mettere alla prova le loro build non solo contro i nemici controllati dall’IA.

Ecco, se come la sottoscritta trovate odioso quando qualcuno vi invade e vi attacca – ma ricordo soprattutto un caso in cui mi capitò in Bloodborne, in cui rimasi a metà tra l’imprecazione e la risata –, immaginate qualcuno che vi invade, vi attacca e vi uccide con una torcia. Non una torcia qualsiasi, va bene, la torcia di St. Trina, ma la sostanza non cambia.

Come testimoniato da un video di gameplay condiviso su Reddit (thanks, GameRant), un giocatore ha deciso di affrontarne altri invadendoli e sfoderando, come arma, unicamente questa torcia. Con la sua strategia, è riuscito a mettere al tappeto due avversari. Come noterete vedendo il video, il giocatore in questione è decisamente rapido nello schivare i colpi nemici e sa muoversi benissimo anche tra i menù, per selezionare tutto quello di cui ha bisogno in tempo reale.

Il risultato è che, nonostante l’opposizione degli avversari con armi dalla portata ben più ampia della Torcia di St. Trina, alla fine a spuntarla è stato proprio l’invasore. Il video è stato condiviso da KingOfEthanopia, che ha scherzato scrivendo ironicamente «non sopporto gli invasori, usano solo equipaggiamenti sovra-potenziati!».

Certo, c’è da dire che la Torcia di St. Trina è un’ottima idea per tutti coloro che vogliono costruire una build che punti forte su Destrezza e su Fede. Inoltre, permette anche di infliggere Sonno ai propri avversari, quindi può anche essere usata per incapacitarli e poi passare ad attaccarli con qualcosa di più… sostanzioso, per così dire.

Non è la prima impresa assurda che vediamo venire compiuta in Elden Ring (che trovate su Amazon): qualche tempo fa, vi avevamo raccontato della giocatrice che sfidava (e batteva) due boss contemporaneamente.

Nei giorni scorsi, dopo i 20 milioni di copie vendute, è stato confermato anche l’arrivo del primo DLC Shadow of Erdtree, di cui attendiamo di scoprire di più. Nel frattempo, il nostro Silvio Mazzitelli ha messo insieme un po’ di indizi, lore e aspettative per darvi un elenco delle 7 boss fight che vorremmo vedere nel DLC.