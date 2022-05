Elden Ring Call Of The Abyss è il DLC dei fan, con un pizzico di Bloodborne

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti, ha ricevuto nel corso dei mesi delle mod davvero straordinarie, a cui ora se ne aggiunge un’altra davvero sorprendente.

Il recente soulslike open world (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) ha infatti ricevuto un vero e proprio DLC fan made.

Se da poco qualcuno si è dilettato a ricreare l’iconica boss fight contro Padre Gascoigne in Elden Ring, è ora arrivato il momento di restituire il favore.

Come riportato anche da The Gamer, Call of the Abyss è l’ultima mod apparsa di recente su Nexus Mods, una mod davvero enorme che aggiunge numerosi set di armi e armature, oltre a nuove modalità di gioco.

Siete stanchi delle solite armi e armature di Elden Ring? Volete che nel gioco ci sia qualche traccia di Bloodborne? Volete combattere i vecchi boss senza dover creare un nuovo file di salvataggio?

Ma non solo: che ne dite di una modalità di gioco in cui perdete il 3% dei vostri HP ogni secondo che passa, o di una in cui continuate a esplodere a caso, o magari di una modalità facile, spade laser e armi da Berserk e Naruto? Call of the Abyss ha tutto ciò che cercate.

Le nuove opzione di gioco sono le più importanti: abbiamo infatti la modalità facile che offre un potenziamento del 25% di tutto, con un massimo di 2,5 HP e un recupero di FP ogni secondo.

Ma non solo: troviamo anche una modalità che rende tutti i nemici più facili da individuare, oltre alla ‘resuscita i morti’ che rianima tutti i boss principali che il giocatore ha già sconfitto.

C’è anche un nuovo sistema di deviazione dei colpi che sembra simile a quello di Sekiro Shadows Die Twice, cosa buona e giusta. Insomma, una vera e propria abbuffata di contenuti rigorosamente non ufficiali (e che trovate a questo indirizzo).

Restando in tema, avete letto che di recente la cosiddetta Recover Runes Immediately Mod vi permetterà di recuperare le rune perse immediatamente dopo la morte, evitandovi così di recarvi nel luogo della vostra triste dipartita?