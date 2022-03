Elden Ring, AC L’alba del Ragnarok e tanti altri giochi con sconti sino al 70% su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Elden Ring a soli 44,79€, rispetto agli usuali 60€ di listino, con uno sconto del 28%!

Elden Ring è il nuovo action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che sicuramente molto di voi conosceranno per “Il Trono di Spade”, che costituisce una sorta di Dark Souls 4 in salsa “open world”.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Assassin’s Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok, proposto a soli 31,99€. Prima espansione importante di Assassin’s Creed Valhalla, L’alba di Ragnarok vedrà Eivor affrontare il proprio destino nei panni di Odino, il dio norreno della guerra e della saggezza.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Instant Gaming.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione