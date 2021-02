Eiyuden Chronicle, dagli autori di Suikoden, ora ha un publisher (e c’entra Death Stranding)

Era agosto quando assistemmo all’apertura della campagna Kickstarter di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il gioco di ruolo che strizza l’occhio ai canoni classici del genere e che, soprattutto, è firmato dagli autori dell’amato Suikoden – uno dei franchise dormienti in mano a Konami. Come ricorderete, la campagna di raccolta fondi ebbe un successo straordinario e riuscì a raccogliere una quantità di fondi record in poche ore, per dare il la ai lavori.

Così, mentre lo sviluppo prosegue, Eiyuden Chronicle cresce e ha davanti un futuro roseo: così roseo, che può contare anche su un vero e proprio publisher. Ad annunciarlo, nelle scorse ore, sono stati i ragazzi di Rabbit & Bear Studios, che hanno individuato in 505 Games il partner ideale per la pubblicazione del loro gioco di ruolo.

Nel corso del video che trovate poco sopra (attivate i sottotitoli, se preferite) i membri del team hanno spiegato il perché, tra le possibilità arrivate sul tavolo, abbiano optato proprio per il supporto di 505 Games – e il motivo è presto detto: come dichiarato da Junko Kawano, illustratrice e designer dei personaggi, la software house è rimasta colpita dal supporto dato dal publisher ad altri progetti giapponesi, come Death Stranding e Bloodstained.

Come raccontato da Kawano:

Quello che ci ha fatto scegliere 505 Games è stato il fatto che siano stati coinvolti nella produzione di Bloodstained e di Death Stranding su PC.

Dello stesso avviso anche Junichi Murakami, producer e art director del progetto, che sottolinea nel suo intervento come «sento che 505 Games comprenda e rispetti molto la sensibilità dei creatori giapponesi. Sono fiducioso che, insieme a 505 Games, riusciremo a lavorare insieme per migliorare i punti di forza dei giochi giapponesi e farli arrivare ai fan di tutto il mondo.»

Non ci rimane che aspettare novità sull’uscita di questo pittoresco e ammaliante gioco di ruolo, che arriverà su PC e su console non meglio precisate nell’autunno 2022 e che, come già confermato dalla campagna Kickstarter, sarà anche in italiano.