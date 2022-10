eFootball 2023, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

eFootball 2023, la nuova stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità di PES, ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento.

Il rivale gratis di FIFA 23 (potete trovarlo su Amazon) ha infatti ricevuto un altra patch disponibile a partire dalla giornata di oggi, 20 ottobre.

La notizia arriva alcune settimane dopo aver svelato tutte le principali novità in arrivo per la nuova stagione, con nuovi ambassador, licenze e molto altro.

Ora, come confermato sui canali social ufficiali del gioco durante la giornata odierna, è stato confermato il rilascio dell’update 2.1.1.

L’aggiornamento 2.1.1, da quello che è possibile capire, è dedicato in primis alla correzione di alcuni problemi riscontrati dall’utenza in queste settimane.

Dalle note ufficiali della patch, si nota infatti a chiare lettere che l’aggiornamento in questione è principalmente correttivo e non introduce di fatto nuovi contenuti.

Come si nota, l’update si limita quindi a sistemare alcuni bug rilevati al gioco, migliorandone contempo vari aspetti.

Today, we have released the v2.1.1 update

With this update, we have implemented various gameplay adjustments and fixes

See below for more information regarding the update https://t.co/ceoiEG1ASW pic.twitter.com/q82HfcdiiA

— eFootball (@play_eFootball) October 20, 2022