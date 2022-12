EDGE ha scelto i suoi Game of the Year 2022, e il vincitore è doppio

A fine anno, sono molte le testate di prestigio che si dedicano alla pubblicazione del loro personalissimi Game of the Year, ossia il meglio che ha contraddistinto il 2022 ormai in chiusura.

Se da poco Sony ha scelto i suoi personalissimi GOTY 2022, con l’ultima avventura di Kratos e Atreus che si è dimostrata essere un vero trionfo, è ora il turno di EDGE.

Senza contare che nelle scorse settimane anche il TIME ha scelto God of War Ragnarok al primo posto nella classifica dei migliori titoli del 2022, sopra a giochi come Elden Ring.

Ora, come riportato anche sul forum di ResetEra, tocca al noto magazine britannico stilare la personalissima classifica dei GOTY del 2022.

Il nuovo numero di EDGE ha portato con sé anche gli Awards 2022 della rivista britannica: il Game of the Year è andato, per la prima volta in assoluto, a due giochi invece che uno.

Elden Ring e Immortality sono infatti stati eletti GOTY dell’anno, mentre tra gli altri premi di spessore segnaliamo il Publisher of the Year a Nintendo e quello per lo Studio of the Year a FromSoftware.

Poco sotto, la lista completa dei vincitori scelti da EDGE:

Elden Ring e Immortality Pentiment Neon White Roadwarden Hardspace: Shipbreaker Poinpy Gran Turismo 7 Windjammers 2 Bayonetta 3

In basso, invece, gli altri vincitori divisi per categoria:

Publisher of the Year: Nintendo

Best visual design: Elden Ring

Best Audio: Tunic

Studio of the Year: FromSoftware

Best Performance: Charlotta Mohlin (Immortality)

Best Hardware: Steam Deck

Best Soundtrack: We Are OFK

Restando in tema premiazioni, Elden Ring, l’ultimo ed epico soulslike targato FromSoftware e prodotto da Bandai Namco, è stato nominato GOTY ai The Game Awards 2022.

Ma non solo: se a pochi giorni dalla fine del 2022 arriva il momento dei consueti resoconti, anche per il boss di Xbox Phil Spencer ha raccontato il suo videogioco preferito dell’anno.