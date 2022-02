Ecco tutti i giochi gratis disponibili a febbraio che potete scaricare adesso

Diciamoci la sincera verità: tutti amiamo i giochi gratis. Indipendentemente dalla qualità dei titoli consigliati siamo tutti pronti a buttarci nello sperimentare le periodiche proposte gratuite che le varie piattaforme dedicate al gaming mettono a disposizione.

In questa sede saranno raggruppati tutti i giochi gratis attualmente disponibili, in modo da fornirvi una panoramica completa di ciò che ci viene offerto in questo momento del mese di febbraio.

Ovviamente va ricordato che per usufruire della gratuità di alcuni di questi giochi bisogna abbonarsi a particolari servizi senza i quali i titoli stessi non sarebbero disponibili a costo zero.

Giochi gratis su PlayStation Plus – febbraio 2022

Cominciamo con i giochi gratis disponibili per PS4 e PS5 grazie all’abbonamento a PlayStation Plus, che permette di riscattare titoli nuovi ogni mese senza spendere un centesimo.

I giochi attualmente disponibili sono:

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

(PS5) UFC 4 (PS4)

(PS4) Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4)

Giochi gratis Xbox Live Gold – febbraio 2022

Continuiamo poi con con i giochi gratuiti disponibili questo mese grazie a Xbox Games With Gold, di cui si può usufruire nel caso in cui si abbia un’iscrizione a Xbox Live Gold o al più comprensivo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Ricordiamo che i giochi seguenti possono essere riprodotti solamente nella misura in cui sia attivo uno di questi servizi sopracitati.

I titoli su Xbox sono:

Aground (Xbox One) – fino al 15 febbraio

(Xbox One) – fino al 15 febbraio Broken Sword 5: The Serpent’s Curse (Xbox One) – fino al 28 febbraio

(Xbox One) – fino al 28 febbraio Hydrophobia (Xbox 360) – fino al 15 febbraio

Giochi gratis Epic Games Store

Abbiamo poi i giochi a costo zero disponibili questa settimana su Epic Games Store, per i quali è necessario solamente creare un account Epic Games.

Attualmente risulta disponibile Yooka-Laylee and the Impossible Liar, scaricabile fino al 10 febbraio.

Giochi gratis Amazon Prime – febbraio 2022

Andiamo avanti con i giochi PC messi a disposizione da Amazon Prime Gaming, che dà la possibilità agli iscritti al servizio Amazon Prime di scaricare titoli gratuiti mensilmente.

Da notare inoltre che i giochi possono essere avviati anche nel caso in dovesse scadere l’abbonamento dopo averli scaricati.

Ecco i giochi:

Ashwalkers: A Survival Journey

As Far as the Eye

Double Kick Heroes

Golazo! Soccer League

Stellaris (GOG.com)

(GOG.com) World War Z: Aftermath (Epic Games Store)

Free Play Days di Xbox

Infine abbiamo i Free Play Days di Xbox, giorni in cui poter scaricare e giocare gratuitamente ad alcuni titoli specifici, previa abbonamento Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

I giochi sono disponibili fino al 7 febbraio:

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Bad North: Jotunn Edition

Greak: Memories of Azur