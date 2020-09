eBay: tante offerte su notebook e monitor per il back to work

Settembre è storicamente il momento in cui si torna a scuola e, se avete completato i vostri studi, è anche quello in cui si torna al lavoro. Per concedervi qualche regalo per il back to office, o semplicemente per consentirvi di lavorare con mezzi tecnologici più efficienti e all’avanguardia, il noto rivenditore eBay ha lanciato delle speciali promozioni – che vi consentono di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti informatici.

Tra questi, vogliamo mettere in evidenza i saldi dedicati a notebook e monitor, che vi danno l’opportunità di svecchiare la postazione da lavoro e, perché no, di acquistare un computer affidabile da portare con voi tra casa e ufficio, che in tempi di smart working non guasta affatto.

Tra i prodotti in offerta trovate ad esempio l’elegante Huawei MateBook D14, computer portatile da 14″ che, nel suo corpo di solamente 1,38 kg, ospita uno schermo IPS in full HD (1920 x 1080). Sotto la scocca, invece, troviamo un SSD da 512 GB, ideale per salvare i vostri dati e accedervi velocemente, e 8 GB di memoria RAM DDR4 – per l’esecuzione delle vostre applicazioni con rapidità e scorrevolezza. Il processore è invece un AMD Ryzen 5 3500U da 2,1 GHz, la scheda grafica una Radeon Vega 8 – per una soluzione pensata sia per il lavoro d’ufficio che per godervi l’intrattenimento senza sforzi. Inoltre, il notebook è estremamente silenzioso, grazie alla ventola Shark Fin 2.0 progettata proprio da Huawei.

Se, invece, siete in cerca di un nuovo schermo, fari puntati sul monitor Acer R241Y LCD da 23,8″, ideale per il lavoro da ufficio. Questo prodotto da 60,5 cm vi consente di lavorare agevolmente in full HD (risoluzione 1920 x 1080) e vanta la tecnologia di retroillimunazione LED. È dotato di tecnologia IPS, per una miglior resa delle immagini, ed è inclinabile – in modo che possiate adattarlo alla vostra postazione. Inoltre, se non avete delle casse per il vostro PC non dovete preoccuparvi, perché il monitor è anche dotato di altoparlanti.

Di seguito, vi segnaliamo le offerte da non perdere su notebook e monitor proposte da eBay.

Offerte eBay su notebook e monitor