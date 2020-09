Il noto portale eBay ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di portarvi a casa diversi oggetti a meno di 20€. Si tratta dell’occasione ideale per recuperare qualcosa di utile ad una cifra davvero modesta o fare un gradito regalo ad amici e parenti.

Non possiamo non iniziare segnalandovi che la versione Sony Playstation 4 di Call Of Duty: Infinite Warfare è acquistabile per soli 12,90€. Sappiamo che è uscito diversi anni fa, ma si tratta di un ottimo sparatutto in prima persona che, se non l’avete ancora giocato, rimane un valido prodotto, soprattutto a questo prezzo.

Se invece avete bisogno di un mouse ottico con filo senza RGB o altre peculiarità particolari, quindi perfettamente adatto ad un uso generico come può essere la navigazione Internet o la compilazione di documenti, il mouse Logitech B100 in colorazione nera, proposto a soli 10,99€, può fare davvero al caso vostro.

Anche se la stagione estiva sta svolgendo al termine, gli occhiali da sole sono accessori che è sempre bene avere a propria disposizione. Su eBay, attualmente, per soli 19,99€, potete portarvi a casa tre occhiali da sole sportivi unisex TWIG BRETON. Se volete fare un regalo alla vostra ragazza/moglie, inoltre, il bracciale da donna Morellato Cosmo viene proposto al prezzo di 17,99€.

Per fare un po’ di esercizio in casa potrebbe esservi utile l’attrezzo fitness estensione con cinque molle, acquistabile per 12,99€, così come il manubrio per polso ed avambraccio a 9,90€.

Mentre siete in gita da qualche parte, o per trasportare libri ed apparecchi elettronici in vostro possesso, trovate il classico zaino a marchio Russel Athletic in varie colorazioni a 16,99€. Magari al suo interno potreste riporvi anche la borraccia portatile termica in acciaio inox, capace di contenere 750ml di liquidi, che potete accaparrarvi a soli 8,49€.

Di seguito trovate le nostra selezione di prodotti a meno di 20 euro su eBay.

Tante idee regalo sotto i 20€ su eBay

