eBay: partono le offerte natalizie sull’abbigliamento per lui e lei!

Sono partite sul noto portale eBay le offerte dedicate all’abbigliamento per lui e per lei con sconti davvero imperdibili su un vasto numero di prodotti.

Ad esempio, per uomo troviamo il caldo e morbido piumimo TWIG con impunture orizzontali, chiusura con zip, due tasche anteriori con zip. Il capo è completato da maniche e cappuccio in tessuto effetto muta, mentre la composizione è al 100% in poliestere. Ottima offerta anche sulla felpa GEOGRAPHICAL NORWAY Geday, dotata di un cappuccio regolabile con laccio, chiusura lampo sul davanti, disegno decorativo ricamato e due tasche aperte sul davanti. Per quanto riguarda la composizione, in questo caso viene indicata 65% cotone e 35% poliestere. Concludiamo la carrellata di capi per uomo con il pigiama Homewear KAPPA in cotone Interlock, che offre maglia e pantaloni con elastici ai polsi ed alle caviglie che garantiscono una vestibilità perfetta.

Passando ai vestiti per lei, troviamo il caldo e morbido piumino donna ARTIKA City Jacket con impunture orizzontali, chiusura full-zip, cappuccio e due tasche anteriori con zip. La composizione è al 100% in poliestere. Ottima offerta anche sulla felpa GEOGRAPHICAL NORWAY GymClass, dotata di un tascone frontale ed una composizione mista cotone e poliestere. Concludiamo la carrellata di capi per donna con la sciarpa maniche lunghe Coprispalle tricot, realizzata in 95% acrilico e 5% elastane che può essere indossata in diversi modi.

Infine, diamo una rapida occhiata alle calzature per il tempo libero con le ottime sneaker DIADORA Modello Robin per lui o le scarpe sneaker DIADORA Modello Simple Run, comode e adatte alle attività all’aria aperta.

Abbigliamento uomo

Abbigliamento donna

Calzature per il tempo libero

