È vero che i vecchi giochi erano più belli? La risposta nelle statistiche

Si stava meglio quando si stava peggio, non ci sono più le mezze stagioni e i giochi un tempo erano molto più belli. Sono tutte frasi che sentiamo dire spesso e, soprattutto l’ultima, è un po’ un ritornello della vita di noi videogiocatori, che mescoliamo la nostra esperienza vissuta con un gioco con il valore intrinseco del gioco in sé.

La storia di questo medium ci ha regalato tante opere di valore assoluto e ognuna ha contribuito a far salire un ulteriore gradino al videogioco in quanto tale – ma come vennero accolti i grandi capolavori che ricordiamo, ai loro tempi? Quanti furono i videogiochi ritenuti davvero eccellenti sulle piattaforme rimaste nel cuore dei nostalgici?

Abbiamo deciso di fare un giro tra le medie voto di diverse piattaforme e di vedere quante eccellenze ci furono su ciascuna, secondo le recensioni dell’epoca. Per questa piccola curiosità statistica, terremo conto solo dei giochi con media dal 9,5 in su. Quanti ce ne furono su ciascuna piattaforma e quali furono?

Final Fantasy VII

I migliori giochi per media voto su PlayStation e Xbox

I migliori giochi su PlayStation

1. Tony Hawk’s Pro Skater 2 – 9,8

La media che il gioco di skate ottenne nel 2000 fu davvero stellare, arrivando a sfiorare l’eccellenza assoluta ed emergendo come il videogioco dai voti più alti in una generazione d’oro.

2. Tekken 3 – 9,6

Colonna dei picchiaduro, il terzo appuntamento con Tekken che tutti ricordano con piacere ebbe effettivamente una straordinaria accoglienza nel 1998.

3. Gran Turismo – 9,6

Fu qui che nacque il mito di Gran Turismo e dei giochi automobilistici firmati da Polyphony Digital, letteralmente.

Tekken 3

Che ci crediate o no, non ci sono altri giochi che ebbero una media voto superiore al 9,5, all’epoca. Diversi assolutamente leggendari, però, la sfiorarono, tra cui:

Final Fantasy XI – 9,4

– 9,4 Chrono Cross – 9,4

– 9,4 Metal Gear Solid – 9,4

– 9,4 Gran Turismo 2 – 9,3

– 9,3 Street Fighter Alpha 3 – 9,3

– 9,3 Castlevania: Symphony of the Night – 9,3

– 9,3 WipEout XL – 9,3

– 9,3 Vagrant Story – 9,2

– 9,2 Tony Hawk’s Pro Skater – 9,2

– 9,2 Final Fantasy VII – 9,2

Altri capolavori assoluti, come Resident Evil 2 e Final Fantasy VIII, si fermarono rispettivamente alla media dell’8,9 per il primo e del 9 per il secondo, superati dal 9,1 di Crash Bandicoot 3.

Insomma, sì: anche se ad avere almeno una media del 9,5 o a superarlo furono in pochi, la generazione fu davvero dorata e i giochi sopra il 9 di media furono davvero tantissimi.

I migliori giochi su PlayStation 2

1. Tony Hawk’s Pro Skater 3 – 9,7

Con quasi disarmante coerenza, il titolo di skate porta a casa la palma della media voto più alta anche su PS2.

2. GTA III – 9,7

Fu il primo Grand Theft Auto in tre dimensioni e segnò il cambio di un’epoca: era il 2001 e la media poté solo essere molto alta.

3. Resident Evil 4 – 9,6

Quando il viaggio di Leon S. Kennedy arrivò anche su PS2, la critica lo accolse a braccia aperte: era il 2005 e le recensioni entusiaste fioccarono.

4. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – 9,6

Eh, già, quel gioco uscito nel 2001 che ci parlava del mondo del 2021 con una ventina di anni di anticipo.

5. GTA: San Andreas – 9,5

Tra i giochi di maggior successo nelle recensioni della generazione PS2 ci fu sicuramente GTA: l’apprezzatissimo San Andreas raggiunse la media del 9,5.

6. GTA: Vice City – 9,5

Altra media tonda per il precedente Vice City, con gli anni ’80 di Tommy Vercetti che vennero particolarmente apprezzati già nel 2002.

7. Gran Turismo 3 – 9,5

Media del 9,5 anche per Gran Turismo 3, che portava avanti la tradizione di Polyphony Digital.

8. Madden NFL 2003 – 9,5

Agli americani piace il football e agli americani piacciono i giochi di football americano. Non fa un piega.

GTA: Vice City

Tra i giochi dell’epoca che non raggiunsero il “plebiscito” della media del 9,5 troviamo, tra gli altri:

Tony Hawk’s Pro Skater 4 – 9,4

– 9,4 Devil May Cry – 9,4

– 9,4 Metal Gear Solid 3: Subsitence – 9,4

– 9,4 God of War – 9,4

– 9,4 Okami – 9,3

– 9,3 SoulCalibur II – 9,2

– 9,2 Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo – 9,2

– 9,2 Final Fantasy XII – 9,2

– 9,2 Final Fantasy X – 9,2

– 9,2 Ratchet and Clank – 9,1

– 9,1 Metal Gear Solid 3: Snake Eater – 9,1

I migliori giochi su PlayStation 3

1. GTA IV – 9,8

La generazione di PS3 venne dominata da Grand Theft Auto, senza mezzi termini.

2. GTA V – 9,7

Appunto.

3. Uncharted 2 – 9,6

Il sequel dell’originale avventura di Nathan Drake convinse particolarmente la critica già nel 2009.

4. Batman: Arkham City – 9,6

Pioggia di grandi voti anche per il più aperto Batman: Arkham City, che faceva seguito al precedente Arkham Asylum.

5. LittleBigPlanet – 9,5

Il delizioso esperimento di Media Molecule ottenne uno straordinario successo.

6. Red Dead Redemption – 9,5

“Le tue mani, sull’arma di un uomo morto”.

7. The Last of Us – 9,5

L’iniziatore della saga di casa Naughty Dog che seguiva il roccioso Joel e l’ancora più rocciosa, ma tacitamente, Ellie, ebbe uno straordinario successo di critica al lancio del 2013.

8. Portal 2. 9,5

Anche la genialità di Portal 2 si fece strada ottimamente nelle recensioni, nel 2011.

The Last of Us

Tra i titoli della generazione ricordati con grande amore dai fan, ma che ebbero una media sotto il 9,5, troviamo:

BioShock Infinite – 9,4

– 9,4 Call of Duty 4: Modern Warfare – 9,4

– 9,4 BioShock – 9,4

– 9,4 Mass Effect 2 – 9,4

– 9,4 Street Fighter IV – 9,4

– 9,4 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – 9,4

– 9,4 The Elder Scrolls IV: Oblivion – 9,3

– 9,3 Mass Effect 3 – 9,3

– 9,3 The Elder Scrolls V: Skyrim – 9,2

– 9,2 God of War III – 9,2

– 9,2 Uncharted 3 – 9,2

– 9,2 Journey – 9,2

– 9,2 LittleBigPlanet 2 – 9,1

I migliori giochi su PS4

1. Red Dead Redemption 2 – 9,7

La scorsa generazione è fortemente a tinte Rockstar Games, fin dalla prima posizione.

2. GTA V – 9,7

L’arrivo dalla precedente generazione venne premiato dalle recensioni, nel 2014.

3. Persona 5 Royal – 9,5

Il re dei JRPG della generazione – e la media voto va di pari passo.

4. The Last of Us Remastered – 9,5

La rimasterizzazione di The Last of Us ebbe, curiosamente, valutazioni anche migliori dell’uscita originale.

5. God of War – 9,5

Sony Santa Monica rilancia God of War e succede… questo.

Red Dead Redemption 2

Sono tanti i nomi eccellenti della generazione che non hanno raggiunto l’agognata soglia del 9,5, tra cui:

The Last of Us – Parte II – 9,3

– 9,3 Persona 5 – 9,3

– 9,3 Metal Gear Solid V – 9,3

– 9,3 Uncharted 4 – 9,3

– 9,3 Bloodborne – 9,2

– 9,2 Undertale – 9,2

– 9,2 The Witcher 3 – 9,2

– 9,2 Divinity: Original Sin II Definitive – 9,2

– 9,2 Nier Automata Game of the Yorha – 9,1

– 9,1 Resident Evil 2 – 9,1

– 9,1 Dragon Quest XI S – 9,1

– 9,1 Overwatch – 9

– 9 Sekiro: Shadows Die Twice – 9

Si accasa a 8,9 Dark Souls III, mentre troviamo più indietro Horizon Zero Dawn (8,9 a sua volta), Dishonored 2 (8,8), Devil May Cry (8,8), Ghost of Tsushima (8,3) e Death Stranding (8,2).

I migliori giochi su Xbox

1. Halo: Combat Evolved – 9,7

Non ha bisogno di presentazioni, vero?

2. GTA: Double Pack – 9,6

Il cofanetto che nel 2003 portò GTA III e GTA Vice City su Xbox venne accolto molto bene.

3. Halo 2 – 9,5

Media voto eccellente anche per il ritorno di Master Chief.

Halo: Combat Evolved

Rimasero invece sotto la media del 9,5 giochi come:

Ninja Gaiden Black – 9,4

– 9,4 Splinter Cell: Chaos Theory – 9,4

– 9,4 Burnout 3: Takedown – 9,4

– 9,4 Star Wars: Knights of the Old Republic – 9,4

– 9,4 Splinter Cell: Pandora Tomorrow – 9,3

– 9,3 Forza Motorsport – 9,2

– 9,2 Ninja Gaiden – 9,1

I migliori giochi su Xbox 360

1. GTA IV – 9,8

Media voto mostruosa per GTA IV su Xbox 360, nel 2008.

2. GTA V – 9,7

E media voto mostruosa per il suo successore, nel 2013.

3. BioShock – 9,6

Il capolavoro di Irrational Games venne premiato con grandissimo voti nel 2007, diventando anche Game of the Year secondo Metacritic.

4. The Orange Box – 9,6

Che voti poteva prendere un cofanetto con Half-Life 2, Portal e Team Fortress?

5. Mass Effect 2 – 9,6

Era il 2010 e quella missione suicida ci ha rapito tutti.

6. The Elder Scrolls V: Skyrim – 9,6

L’open world per eccellenza di Bethesda ottenne straordinari voti nel 2010 su Xbox 360.

7. Red Dead Redemption 2 – 9,5

Valutazioni stellari, nel 2010, anche per John Marston e il suo Far West.

8. Portal 2 – 9,5

Chiude con una media astronomica l’ottimo Portal 2.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Sotto la media del 9,5, invece:

Batman:Akrham City – 9,4

– 9,4 Gears of War – 9,4

– 9,4 The Elder Scrolls IV: Oblivion – 9,4

– 9,4 Call of Duty 4: Modern Warfare – 9,4

– 9,4 Halo 3 – 9,4

– 9,4 BioShock Infinite – 9,3

– 9,3 Fallout 3 – 9,3

3 – 9,3 Gears of War 2 – 9,3

– 9,3 Forza Motorsport 3 – 9,2

– 9,2 Batman: Arkham Asylum – 9,2

I migliori giochi su Xbox One

1. Red Dead Redemption 2 – 9,7

Il ritorno del west di casa Rockstar ottenne valutazioni astronomiche anche su Xbox One.

2. GTA V – 9,7

E con lui anche GTA V, ovviamente.

3. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 9,5

L’ultimo Metal Gear canonico salutò così il mondo Xbox, nel 2015.

Metal Gear Solid V

Sotto la media del 9,5 nella scorsa generazione su Xbox, invece, dove sembrano mancare le esclusive pesanti:

Celeste – 9,4

– 9,4 Resident Evil 2 – 9,2

– 9,2 Forza Horizon 4 – 9,2

– 9,2 What Remains of Edith Finch – 9,2

– 9,2 Dragon Quest XI S – 9,2

– 9,2 The Witcher 3 – 9,1

– 9,1 Overwatch – 9,1

– 9,1 Sekiro – 9,1

– 9,1 Forza Horizon 3 – 9,1

– 9,1 Dead Cells – 9,1

– 9,1 Ori and the Will of the Wisps – 9

– 9 Mass Effect: Legendary Edition – 9

– 9 Ori and the Blind Forest: Definitive – 8,8

– 8,8 Minecraft – 8,8

– 8,8 Forza Motorsport 6 – 8,7

– 8,7 Cuphead – 8,6

– 8,6 Forza Motorsport 7 – 8,6

– 8,6 Halo 5: Guardians – 8,4

PlayStation e Xbox a confronto

Si nota un po’ in tutte le diverse generazioni una non indifferente costanza sia delle esclusive di casa PlayStation, sia soprattutto delle produzioni di casa Rockstar Games, che soprattutto dall’avvento delle tre dimensioni in poi sono riuscite a convincere pienamente le recensioni anche nella prima ora.

Per il resto, sicuramente appare evidente anche da queste statistiche che i grandi giochi che ricordavamo ci siano stati, eccome. Solo, non tutti hanno sfondato un muro altissimo come quello della media del 9,5 che è praticamente indicatore dei capolavori, ma la certezza è che i giochi belli c’erano. E, quella anche migliore, è che ci sono ancora – e sono tanti.