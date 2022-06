Durante State of Play spazio anche per una piccola chicca che potreste esservi persi

Gli annunci che si sono succeduti nel corso di State of Play sono stati diversi e, vista l’importanza di diversi di essi, è possibile che qualcosa di un po’ più piccolo e più intimo possa esservi sfuggito. È il caso di Season: A Letter to the Future, avventura narrativa e contemplativa che potrebbe rubare rapidamente il cuore a chi, ad esempio, ha amato Lake – uscito lo scorso anno e di cui vi abbiamo già detto tanto.

Sviluppato da Scavengers Studio, questo gioco vi porterà dalle parti di un villaggio appartato dove le stagioni sono particolarmente instabili e da cui nessuno sembra voler andar via. La vicenda inizia con l’arrivo della nostra protagonista, Estelle, per la quale una stagione rappresenta un periodo storico e che è intenzionata a immortalare quello che succede nel villaggio.

«Estelle viaggerà in un mondo tanto bizzarro quanto familiare, osservando la vita sull’orlo di un cambiamento imminente e misterioso» assicura Meg Hutchinson, narrative designer del gioco, nelle dichiarazioni rese a PlayStation Blog.

Il gameplay avrà toni particolarmente distesi e sarà incentrato su esplorazione, incontri con i personaggi e sulla possibilità di usare la fotocamera/videocamera della nostra protagonista, tra scatti e registrazioni. Ci muoveremo su una bici, ma potremo scendere in qualsiasi momento per confrontarci con le novità del villaggio e con i suoi abitati.

«I tuoi strumenti ti aiuteranno a scavare tra questi strati di conoscenza finché non sarai in grado di comprendere la cultura, la storia e l’ecosistema alla base di questa terra».

Tra gli strumenti, oltre alla videocamera citata, avremo anche un microfono direzionale per registrare i suoni: riascoltando le registrazioni, sarà possibile trovare spunti per le proprie riflessioni e le proprie indagini, per capire cosa succederà in futuro.

Season si baserà su un sistema narrativo di scelte e conseguenze, raccontano gli autori, in cui dovrete aiutare gli abitanti del villaggio a superare questo momento di cambiamento che sta sconvolgendo le loro vite.

«Intraprendi un viaggio introspettivo alla scoperta del mondo di Season, trova delle risposte per te e per chi un giorno leggerà il tuo diario. Fai del tuo meglio per risolvere il grande quesito: cos’è questa stagione? E perché sta finendo?».

L’appuntamento con il gioco è stato fissato per l’autunno 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4. E chissà che non sia questo il gioco con cui rilassarsi e scoprire una bella storia dal panorama indipendente, per questo 2022.