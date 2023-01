Dragon Ball Z Kakarot next-gen è stato rinviato, ma solo su una console

A partire da oggi è ufficialmente disponibile l’aggiornamento next-gen di Dragon Ball Z Kakarot, a meno che non siate tra gli sfortunati possessori delle versioni Xbox Series X|S del prodotto, protagoniste di un rinvio a sorpresa dell’ultimo minuto.

Sebbene le versioni next-gen siano già disponibili per l’acquisto (potete trovarle su Amazon), Bandai Namco ha purtroppo confermato che sulle console di casa Microsoft sarà necessario continuare a giocare temporaneamente con le edizioni per Xbox One in retrocompatibilità.

Bandai Namco ha infatti confermato sui propri canali social che è emerso un inspiegato «errore tecnico» da risolvere e che ha costretto il team a rinviare l’aggiornamento su Xbox Series X|S a data da destinarsi, proprio nella giornata in cui avrebbe dovuto essere disponibile.

Fortunatamente, questo non ha causato alcun problema per le altre versioni o per il lancio del DLC dedicato a Bardock, disponibile da oggi insieme alle nuove edizioni PS5 del prodotto.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che questo problema è presente anche per tutti coloro dovessero già essere in possesso delle versioni fisiche di Dragon Ball Z Kakarot su Xbox Series X|S, che avranno invece accesso alle edizioni Xbox One fino a quando non sarà risolto il problema.

The physical version of "DRAGON BALL Z: KAKAROT" can only be played as a Xbox One game until the Xbox Series X|S version is released on the digital store.

We are sorry for the inconvenience.

