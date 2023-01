The Last of Us Serie TV: dove vederla (anche senza Sky)

È uno dei temi caldi per i videogiocatori in questo inizio di 2023 e – con l’arrivo degli episodi – sono diversi i lettori che ci chiedono dove vedere la serie TV di The Last of Us.

Tutti sono curiosi di scoprire come l’opera di Naughty Dog sia stata adattata per la TV da HBO, con Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (autore della saga e co-presidente di Naughty Dog) impegnati a portare sul piccolo schermo Joel ed Ellie.

Il nostro Marcello Paolillo, vi ricordiamo, intanto ha già visto in anteprima l’intera stagione e vi ha proposto la sua disamina nell’accurata recensione.

Le opzioni per vedere la stagione 1 sono essenzialmente due e le passiamo in rassegna in questa pratica guida, per togliervi tutti i dubbi.

Dove vedere la serie TV di The Last of Us: Sky Atlantic

In Italia, i contenuti di HBO vengono portati da Sky Atlantic, canale di Sky dedicato alle grandi produzioni d’oltreoceano. È stato lo stesso, ad esempio, con Game of Thrones e con House of the Dragon (potete approfondire sul nostro sito gemello No Spoiler).

Potete quindi valutare di abbonarvi a Sky visionando le diverse proposte che trovate sul sito ufficiale. L’emittente a pagamento oggi è accessibile anche senza parabola (a patto di avere una connessione a fibra ottica a cui agganciare il decoder).

Sky evidenzia che il pacchetto base dell’intrattenimento è sempre incluso in tutte le sue diverse proposte, quindi potreste anche abbonarvi al più economico (ora risulta a 19,90€/mese con incluso anche Netflix) e accedere comunque alla serie di The Last of Us.

Sky sta puntando molto sull'esclusività italiana di The Last of Us

Considerando che parliamo di una produzione in nove episodi, significa che dovreste tenere l’abbonamento attivo almeno fino a marzo per poterli vedere tutti.

Tuttavia, i profili promozionali Sky Smart richiedono un tempo di permanenza minimo di diciotto mesi (dal sito, leggiamo che «in caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza minima del profilo Sky Smart di 18 mesi sarà richiesto l’importo per la restituzione degli sconti»), per cui potrebbero non essere la soluzione ideale per chi vuole avere un abbonamento toccata e fuga per il solo The Last of Us.

Riassumiamo quindi di seguito i pro e i contro del caso.

Su Sky Atlantic: perché sì √

Qualità della trasmissione altissima, soprattutto con la parabola.

della trasmissione altissima, soprattutto con la parabola. Tanti altri contenuti, se interessati.

Su Sky Atlantic: perché no X

Di solito c’è un vincolo minimo alla durata dell’abbonamento.

minimo alla durata dell’abbonamento. Se non avete la fibra, serve installare la parabola.

Dove vedere la serie TV di The Last of Us: Now TV

Se, insomma, state cercando un abbonamento un po’ più flessibile rispetto alla sottoscrizione a Sky, sappiate che l’emittente ha anche una controparte ufficiale in streaming, chiamata Now TV.

Si tratta, praticamente, della stessa programmazione di Sky, ma proposta con un modello di abbonamento che permette di vedere i contenuti in streaming, come fate con altri cataloghi digitali come Netflix – con la differenza che, qui, è anche possibile vedere in streaming live i canali Sky mentre la programmazione va in onda.

Dal momento che Now TV include lo streaming ufficiale di Sky Atlantic, questo significa che potete vedere gli episodi di The Last of Us appena vengono mandati in onda. Inoltre, li trovate disponibili on demand quando volete, come succede su Netflix.

Now TV sta proponendo The Last of Us come vero e proprio ariete per attirare nuovi abbonati

Now TV si può installare come app sulla vostra smart TV, il vostro PC, smartphone, tablet o le vostre console per videogiochi. In questo caso, non ci sono vincoli alla durata minima dell’abbonamento, quindi potreste anche valutare di attivare la sottoscrizione, seguire The Last of Us e poi disdire se non siete interessati ad altro, una volta andato in onda l’ultimo episodio a marzo.

In questo caso, per avere accesso alla serie TV dovete attivare il pacchetto con Pass Cinema + Entertainment. Per il primo mese costa 3€, in seguito 14,98€ mensili. Ci sono anche pacchetti più costosi che includono comunque Cinema ed Entertainment, ma valutate voi se siete interessati al resto dei contenuti che includono.

Potete vedere sul sito ufficiale i dettagli dei piani possibili con Now TV.

Su Now TV: perché sì √

Grande flessibilità nella gestione della durata dell’abbonamento

nella gestione della durata dell’abbonamento Prezzi più economici rispetto a Sky vero e proprio

rispetto a Sky vero e proprio Potete guardare sul device che preferite

Su Now TV: perché no X

Se non avete una buona connessione, lo streaming potrebbe non essere il massimo

Speriamo con questo di aver definitivamente aiutato i nostri lettori a capire quale sia la miglior soluzione, per loro, per capire dove vedere la serie TV di The Last of Us.