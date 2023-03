Dopo Minecraft Dungeons ci sono anche i Dragons nel crossover con D&D

Nel corso del D&D Direct di oggi concluso da pochissimo abbiamo scoperto che Minecraft e Dungeons & Dragons si uniranno per un crossover epico da entrambi i lati.

Il gioco di ruolo più famoso del mondo, che potete provare anche con un nuovissimo set introduttivo su Amazon, è diventato un brand fortissimo negli ultimi anni e si sta espandendo tantissimo.

Per questo motivo l’evento andato in onda in giornata ha coinvolto non solo i prodotti tabletop, ma anche tanti altri progetti relativi a D&D.

E dopo Minecraft Dungeons, uscito ormai tempo fa, arrivano anche i Dragons nel crossover annunciato durante il D&D Direct.

Dungeons & Dragons proporrà le sue avventure anche su Minecraft in una nuova espansione in arrivo questa primavera. Wizards of the Coast e Mojang lo hanno annunciato dureante il D&D Direct (che trovate per intero qua sopra) con un gameplay e qualche dettaglio.

I giocatori di Minecraft potranno esplorare i Forgotten Realms nei panni delle iconiche classi di personaggi di D&D e combattere mostri come beholder, mimic, mindflayer e cubi gelatinosi.

Il DLC Dungeons & Dragons per Minecraft avrà una sua trama e, da quanto si evince dal trailer, anche alcune dinamiche tipiche di interazione di Dungeons & Dragons come le prove di abilità.

E non solo perché, come riporta Polygon, questo crossover funzionerà anche al contrario con Minecraft che finirà all’interno di D&D.

L’esplosivo Creeper di Minecraft, l’Enderman e il colossale Ender Dragon saranno inseriti in Dungeons & Dragons come mostri affrontabili dai giocatori al tavolo.

Il contenuto digitale, intitolato Monstrous Compendium Volume 3, sarà disponibile tramite D&D Beyond, il portale ufficiale dell’editore Wizards of the Coast per i contenuti digitali di D&D.

Quindi ora aspettiamo solamente Baldur’s Gate 3 per tornare nuovamente nel mondo di D&D nei videogiochi.

Sappiamo già che Baldur’s Gate III ha una data di uscita finalmente, così come una inaspettata versione PlayStation 5 dell’attesissimo gioco di ruolo fantasy.

Mentre aspettiamo di avere novità, invece, sulla versione Xbox del gioco che ha dei problemi, chissà che il prossimo D&D Direct non sia l’occasione per vedere un altro videogioco dedicato al brand.