Disney Shop: fino al 30% su tantissimi prodotti per i tuoi regali di Natale!

Il negozio online ufficiale Disney ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti con sconti che possono arrivare sino al 30%. Si tratta dell’occasione ideale per acquistare action figure, mini set da gioco, accessori e tanto altro ancora appartenenti a famosi franchise Disney.

Tra i vari articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la set da gioco Castello deluxe La Bella Addormentata nel Bosco, che attualmente potete portarvi a casa a soli 77€, rispetto agli 88€ usuali di listino, usufruendo di uno sconto pari al 13%.

Molto bella anche la felpa per adulti di Jack Skeletron, proposta a soli 23,90€, rispetto agli usuali 42€ di listino, ispirata al celeberrimo Nightmare Before Christmas e che presenta la scritta Jack e il volto del personaggio ricamati, oltre a un distintivo applicato sulla manica e la scritta “Tom Burton’s The Nightmare Before Christmas sul retro”. Il capo è realizzato al 60% in cotone e al 40% in poliestere, escluse le finiture e può essere lavato tranquillamente in lavatrice.

Piuttosto vasto l’assortimento di magliette a maniche corte per bambini disponibili a soli 10,50€, come quella dedicata a Il Re Leone, Capitan America o Buzz Lightyear. Le T-Shirt sono realizzate al 100% in cotone, escluse le finiture e lavabili in lavatrice.

Molto interessanti anche gli accessori, tra cui il cappellino baby Topolino, con scritta ricamata, applicazione del personaggio in tessuto e visiera curva, e la giacca per bimbi Spider-Man, proposta a soli 25,20€, che presenta una parte esterna al 100% in poliuretano, ed una fodera interna e imbottitura al 100% in poliestere.

I prezzi proposti da Disney Shop sono piuttosto interessanti e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Disney Shop