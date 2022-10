Disney+: abbonati ora e vedi la seconda stagione di American Horror Stories

Se adorate i film Disney, che siano di animazione o meno, l’universo di Star Wars o i cinecomic Marvel, Disney+ è il servizio che fa per voi! E non è tutto! Disney+ offre anche tutti i contenuti targati Fox, dai film alle serie TV, costituendo un hub dove trovare tantissimi contenuti per tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti! L’abbonamento a Disney+ costa 8,99€ al mese, ma vi consigliamo sicuramente quello annuale, che potete avere a soli 89,90€, risparmiando oltre il 15% rispetto a quello mensile!

In particolare, grazie a Disney+ potrete vedere la seconda stagione di American Horror Stories, spin-off della serie antologica vincitrice di premi “American Horror Story” di Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Disney+ vi permette di accedere ad un vasto catalogo di film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora, costantemente in aggiornamento. Oltre ai classici Disney, su Disney+ sono presenti tantissimi altri contenuti per grandi e piccini, a partire dagli splendidi documentati firmati National Geographic, passando ai cinecomic Marvel per finire alla sezione Star, nella quale trovate anche film e serie per adulti, come American Horror Story, Alien, X-Files e molto altro ancora.

Tra le ultime novità, non possiamo che citarvi anche il film horror Grimcutty, dove un’adolescente di periferia e suo fratello minore devono fermare un terrificante meme di Internet portato in vita dall’isteria dei loro genitori.

Ricordiamo che su Disney+ trovate anche tutti i film Disney a poca distanza dalla loro uscita al cinema e, grazie alla funzionalità GroupWatch, potrete visionare i contenuti e commentarli anche mentre vi trovare lontani dai vostri amici e/o cari.

Vi consigliamo assolutamente di abbonarvi a Disney+ per questo e tantissimi altri contenuti di cui innamorarvi! Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.