Dirt 5 e NBA 2K21 gratis questo weekend

Il weekend, lo sappiamo, è il momento migliore per dedicarsi alla nostra grande passione per i videogiochi. Quale momento migliore del sabato e della domenica, infatti, per cominciare una nuova avventura?

Se siete giocatori PC, Steam ha pensato di proporvi ben due titoli da provare gratuitamente questo weekend. Come avete potuto leggere nel titolo, stiamo parlando di Dirt 5 e di NBA 2K21.

Dirt 5 è l’ultimo capitolo della famosa saga di rally sviluppata da Codemasters, e dalla pagina dedicata sullo store Steam potete accedere alla prova gratuita o alla versione completa ad un prezzo scontato.

Parlando di Dirt 5, il nostro Domenico Musicò ha scritto:

«al netto di alcune sbavature tecniche e di un’ottimizzazione ancora da sistemare, Dirt 5 è un primo chiarissimo showcase delle meraviglie che ci aspettano nella nuova generazione».

Il gioco, peraltro, è stato recentemente reso disponibile gratuitamente tramite Xbox Game Pass, un incentivo ancora maggiore per testare il titolo nel weekend approfittando poi, eventualmente, dell’ottimo abbonamento proposto da Microsoft.

Dirt 5 è stato accolto con pareri positivi da pubblico e critica

NBA 2K21 è anch’esso disponibile per il download tramite la pagina dedicata dello store Steam, ed anche in questo caso è possibile acquistare il gioco completo ad un prezzo scontato.

Anche NBA 2K21 è stato premiato sulle nostre pagine dal buon Marcello Paolillo, che recensendo la versione Playstation 5 ha scritto:

«Limando ciò che non andava nella versione old-gen e aggiungendo tutta una serie di novità – anche e soprattutto dal punto di vista puramente tecnico – NBA 2K21 si riconferma essere la simulazione di basket che i fan meritano».

Anche quest’ultimo titolo è presente su Xbox Game Pass, tuttavia soltanto in versione old-gen, scelta che ha dato il vita ad un seguito di polemiche.

Il gioco pubblicato da Take-Two Interactive è stato inoltre uno dei primi titoli ad essere lanciato sul mercato ad un prezzo di 80 euro, una scelta che è stata recentemente difesa dalla stessa casa di sviluppo.

Vi ricordiamo che i titoli saranno giocabili gratuitamente su Steam fino alla fine di domenica, dunque vi consigliamo di affrettarvi qualora voleste dar loro una possibilità.