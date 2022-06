Diablo Immortal: controller supportati su smartphone Android e iOS

Diablo: Immortal si sta preparando al debutto del 2 giugno e, in vista del lancio, Blizzard Entertainment ha svelato alcune importanti informazioni relative ai requisiti richiesti per godersi il gioco anche sul proprio smartphone. Sappiamo, infatti, che è stato immaginato prima di tutto come titolo mobile, anche se potrete giocarci anche su PC – sempre dal 2 giugno.

Dopo aver visto quelli che sono gli smartphone ufficialmente supportati, vediamo oggi secondo le indicazioni ufficiali fornite da Blizzard quali sono i controller supportati su smartphone Android e iOS, in modo che possiate giocare in tutta comodità.

Controller supportati su Android per Diablo Immortal

Potete collegare al vostro smartphone Android un controller per giocare in comodità, senza dovervi necessariamente affidare al touchscreen. Ce ne sono diversi che sono supportati ufficialmente e sono i seguenti:

Controller Bluetooth Wireless per Xbox One

Controller Bluetooth per Xbox Series X|S

SteelSeries Stratus Duo

Sony Dualshock 4

Controller Wireless Sony DualSense (PS5)

Controller Elite per Xbox Series 2

Xbox Adaptive Controller

Razer Kishi

Controller 8BitDo SN30 Pro

Controller supportati su iOS per Diablo Immortal

Allo stesso modo, anche su iOS potete usare dei controller che sono confermati come ufficialmente compatibili con Diablo Immortal. Se, quindi, vi state domandando se il vostro controller potrebbe essere compatibile con il vostro iPad o iPhone, la lista annunciata da Blizzard è la seguente:

Controller Backbone One

Razer Kishi

Controller Rotor Riot MFI

SteelSeries Nimbus MFI

Sony Dualshock 4

Controller Wireless Sony DualSense (PS5)

Controller Elite per Xbox Series 2 (iOS 15+)

Xbox Adaptive Controller (iOS 14+)

Controller Bluetooth Wireless per Xbox One

Controller Bluetooth per Xbox Series X|S

Vedremo se, in futuro, verranno poi resi noti ulteriori controller supportati su entrambe le versioni: in quel caso, aggiorneremo la nostra guida per fornirvi tutte le novità.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti su Diablo Immortal, fate riferimento alla nostra scheda sul gioco.