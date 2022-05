Desktop All-In-One Acer con 120 euro di sconto su Amazon!

Avete bisogno di una nuova postazione principalmente per lavorare e/o studiare? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il desktop all-in-one Acer Aspire C24-1650 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il desktop all-in-one Acer Aspire C24-1650 è un sistema completo, dotato di un display IPS a risoluzione FullHD da 23,8″ con una cornice sottile e un rapporto schermo-chassis dell’88%, così da offrire un’esperienza visiva di alto livello.

Sotto alla scocca del desktop all-in-one Acer Aspire C24-1650 troviamo un processore Intel Core i3-1115G4, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD da 256 GB. Tutta la potenza che vi serve per lavorare e studiare in un unico prodotto.

Il desktop all-in-one Acer Aspire C24-1650 dispone anche di molteplici porte USB per connettere i vostri dispositivi, oltre a un connettore Ethernet per la rete fissa (ma è anche presente un modulo WiFi) e un ingresso HDMI, così da usare l’all-in-one come semplice monitor.

Il desktop all-in-one Acer Aspire C24-1650 è equipaggiato anche con una webcam, accessorio particolarmente importante visto il periodo storico nel quale viviamo, con tanto di un piccolo slider per la privacy, che permette di coprire l’obiettivo quando non in uso.

Solitamente il desktop all-in-one Acer Aspire C24-1650 viene proposto a 699€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 579€, con uno sconto del 17% e un risparmio reale di 120€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo sistema desktop all-in-one risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.