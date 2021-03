Demo gratis e live con gli sviluppatori nel nuovo Steam Next Fest

Valve ha annunciato Steam Next Fest, un nuovo evento estivo che permetterà di giocare tante demo gratis dei giochi PC di prossima uscita.

L’evento prende il posto dello Steam Game Festival che è andato “in onda” un paio di volte all’anno di recente, con un’inaugurazione nel maggio 2020.

Steam Next Fest si terrà per la precisione dal 16 al 22 giugno, e dovrebbe funzionare prevedibilmente in maniera molto simile.

«Abbiamo rinominato l’evento Festival dei giochi di Steam per comunicare in modo più diretto e chiaro l’idea che c’è dietro», si legge nella pagina dedicata su Steam.

«Next Fest di Steam è una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo. Esplora e gioca a centinaia di demo di giochi, guarda le trasmissioni in diretta degli sviluppatori e chatta con i team sui loro giochi in via di sviluppo, presto disponibili su Steam».

Per il momento, la lista dei prodotti coinvolti rimane sotto chiave ma qui potete impostare un comodo promemoria per non perdervi le prossime novità.

L’ultimo Steam Game Festival si è tenuto lo scorso febbraio, e ha incluso alcuni dei momenti raffigurati nel trailer celebrativo.

L’iniziativa cadrà stavolta nella finestra dell’iconico E3, per il quale quest’anno piani ufficiali non sono stati ancora condivisi e il rischio cancellazione, per il secondo anno di fila, è dietro l’angolo.

Ad ogni modo, non sembrerebbero in programma annunci provenienti direttamente da Valve, sebbene la software house fondata da Gabe Newell abbia ancora tanto da raccontare – come nel caso di quest’aneddoto di Portal.

Lo studio dietro Steam è comunque impegnato sulla produzione di nuovi giochi, per cui presto o tardi qualche reveal arriverà.