Death Stranding, il romanzo verrà tradotto in inglese (e c’è una data)

Dallo scorso 14 luglio di quest’anno, anche i giocatori PC possono godere di Death Stranding, l’ultima e incredibile avventura di Kojima Productions e del maestro Hideo Kojima, in grado di immergerci in un mondo post-apocalittico in cui il concetto di viaggio guadagna un significato decisamente diverso dal solito.

Ora, sembra confermato che Death Stranding: The Official Novelization – l’opera che porta su carta stampata la complessa storia che fa da sfondo al gioco – verrà pubblicata anche in lingua inglese a partire dai primi mesi del prossimo anno.

Il racconto ispirato all’opera Kojima verrà infatti diviso in due volumi da 304 pagine ciascuno: entrambi vedranno la luce in Giappone il 3 novembre 2020, mentre sul mercato occidentale approderanno il 16 febbraio 2021. Il primo è proposto al costo di 9,99 dollari in formato Kindle e 14,99 dollari in formato cartaceo, mentre il secondo è in pre-order a 16 dollari nel solo formato fisico.

Pubblicata da Titan Books, Death Stranding: The Official Novelization è a cura di Hitori Nojima, alias Kenji Yano, autore anche dei romanzi di Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid Substance 1: Shadow Moses, e Metal Gear Solid: The Phantom Pain.

Ecco la sinossi ufficiale dell’opera:

Misteriose esplosioni hanno scosso il pianeta innescando una serie di fenomeni soprannaturali noti come Death Stranding. Creature spettrali che divorano i vivi hanno spinto l’umanità sull’orlo dell’estinzione, causando la caduta delle nazioni e disperdendo i vari sopravvissuti, costringendoli a vivere in isolamento. Sam Porter Bridges, il leggendario corriere con la capacità di tornare dal mondo dei morti, è stato incaricato di una missione speciale dal presidente delle Città Unite d’America. Sarà chiamato ad attraversare questo paesaggio devastato, confrontandosi con minacce ultraterrene al fine di ricollegare le città e le persone e ricostruendo così l’America un passo alla volta.

Al momento, non si hanno notizie circa un’eventuale versione tradotta in italiano. Vi terremo aggiornati in caso di novità al riguardo.

La video recensione di Death Stranding per PC che trovate su SpazioGames vi spiega per filo e per segno che «non è una “rimasterizzazione” rivolta alla nuova piattaforma come celebrazione della sua maggiore potenza di calcolo, bensì un potenziamento di quanto di buono avevamo già visto su console.»

Il gioco è anche disponibile da diversi mesi per console PlayStation 4 (qui trovate la recensione della versione per la piattaforma Sony).