Death Stranding Director’s Cut: qual è il prezzo per chi lo ha su PS4

Il prossimo 24 settembre arriverà sul mercato Death Stranding: Director’s Cut, la versione PS5 del titolo di Kojima Productions che era arrivato su PS4 lo scorso novembre 2019. In molti si stanno domandando, però, quale sia il prezzo del gioco su PS5 per chi lo ha già su PS4 e come sia possibile fare l’upgrade.

Lo vediamo insieme in questa rapidissima guida.

Qual è il prezzo di Death Stranding Director’s Cut se ho già Death Stranding su PS4

Se siete tra coloro che hanno acquistato il gioco su PlayStation 4, avete diritto a uno speciale upgrade. Facciamo subito la precisazione che l’upgrade non è gratis, ma ha un costo di 10€: è questo il prezzo di Death Stranding: Director’s Cut per chi ha già una copia del gioco su PS4.

Death Stranding: Director's Cut permette l'upgrade a pagamento da PS4

In questi 10€ sono compresi tutti i nuovi contenuti della Director’s Cut che abbiamo approfondito nell’articolo dedicato, come le missioni aggiuntive, le nuove modalità come il poligono e il circuito di Fragile e anche gli accessori aggiuntivi come la catapulta.

Normalmente, per chi non ha già il gioco su PS4, la Director’s Cut ha un costo di 49,99€ in edizione standard e di 59,99€ in edizione Digital Deluxe.

Potrete acquistare l’aggiornamento da PS4 a PS5 solo al momento del lancio del gioco, quindi non sono previsti pre-ordini o bonus di pre-order di qualsiasi genere.

Come fare l’upgrade da Death Stranding: Director’s Cut da PS4 a PS5

Se avete il gioco in digitale su PS4

Se avete Death Stranding in digitale su PS4, tutto quello che dovrete fare al momento del lancio sarà acquistare l’upgrade da 10€ che troverete su PlayStation Store. Una volta fatto, potrete giocare il gioco ottimizzato per PlayStation 5 e avrete diritto a tutti i contenuti aggiuntivi.

Se avete il gioco in formato fisico su PS5

Se avete Death Stranding su copia fisica su PS4, prima di tutto avete bisogno di una PS5 con lettore Blu-Ray. Nella versione Digital, infatti, non potreste inserire il disco per dimostrare a Sony di possedere già il gioco.

Inserite quindi il disco all’interno della vostra PS5 e procedete con l’acquisto dell’upgrade, che anche in questo caso sarà reso disponibile solo dal momento del lancio, il 24 settembre, su PlayStation Store.