Dead Space Remake esce oggi, ma ha già ricevuto il primo aggiornamento

Il remake di Dead Space è uscito proprio oggi, 27 gennaio, tanto che il gioco atteso su console current-gen di PS5, Xbox e PC ha già ricevuto un primo update.

Il survival horror spaziale, che potete recuperare su Amazon anche nella sua storica versione originale, è tornato infatti a terrorizzare il pubblico, con un rifacimento davvero all’altezza.

Nella recensione del nostro Domenico, vi abbiamo spiegato che «EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia.»

Ora, come riportato anche da Mp1st, un aggiornamento per il gioco è apparso online proprio in queste ore: vediamo cosa cambia, quanto pesa e quali sono le novità apportate.

Motive Studio ha infatti rilasciato l’aggiornamento 1.000.002 del Day One di Dead Space Remake, piuttosto piccolo considerate le dimensioni del download.

L’ppdate 1.000.002, il cui scaricamento partirà ovviamente in automatico all’avvio, peserà infatti solo 256MB (per quanto riguarda la versione PS5)

Sia Motive Studio che EA non hanno diffuso una vera e propria lista dei cambiamenti della patch, ma è probabile che si tratti di correzioni di bug relativi al caricamento dai checkpoint e altre piccole problematiche riscontrate durante i primi test.

Ricordiamo che Dead Space Remake sarà solo uno dei grandi titoli che invaderanno gli scaffali nei primi mesi dell’anno da poco iniziato.

Ma non solo: il gioco horror di EA è venduto in bundle con il classico Dead Space 2 come gioco gratis su Steam, per solo per chi ha deciso di preordinare il titolo nelle scorse settimane.

Per concludere, avete avuto modo di dare uno sguardo anche alla bellissima versione PS One del gioco originale, pensata per fare felici tutti, ma proprio tutti, i nostalgici incalliti?