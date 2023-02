Dead Space, il co-creatore originale parla del remake: «un gioco straordinario»

Il remake di Dead Space è approdato da poco sulle console current-gen di PS5, Xbox e PC, sebbene a quanto pare possiamo già parlare di un gioco di successo.

Il survival horror fantascientifico (lo trovate anche su Amazon in versione PS5) è tornato a terrorizzare i giocatori di tutto il mondo, anche quelli che già hanno amato il gioco originale uscito ormai diversi anni fa.

Nella recensione del nostro Domenico Musicò, vi abbiamo infatti spiegato che «EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia.»

Ora, mentre già si parla di eventuali sequel in arrivo prossimamente, il co-creatore dell’originale Dead Space ha ringraziato EA per la cura riposta nel rifare il gioco in modo fedele.

Come riportato anche da VGC, Glen Schofield ha ringraziato EA Motive Studio per la gestione del remake da poco pubblicato.

Schofield, attualmente CEO di Striking Distance Studios, è stato creatore e produttore esecutivo della versione originale di Dead Space di EA, uscita nel 2008.

Glen poi lasciato EA per co-fondare Sledgehammer Games, il che significa che non è stato coinvolto negli altri capitoli serie. L’anno scorso, tuttavia, Schofield ha diretto The Callisto Protocol, considerato il successore spirituale di Dead Space.

Questo ha portato a una sorta di testa a testa: The Callisto Protocol e il remake di Dead Space sono usciti a meno di due mesi di distanza l’uno dall’altro, ma Schofield ha ora elogiato Motive per il modo in cui ha gestito il suo “vecchio” gioco.

Rispondendo a un post su LinkedIn riguardante il remake di DS da parte di sua figlia Nicole (che ha partecipato come artista ambientale a The Callisto Protocol), Schofield si è rivolto a tutti coloro che hanno lavorato sia al gioco originale che al remake.

«A tutti coloro che hanno lavorato all’originale, grazie per il vostro contributo a un gioco straordinario», ha scritto. «A Motive, grazie per la cura con cui ha realizzato un remake fedele del gioco. Congratulazioni».

Restando in argomento, Dead Space e The Callisto Protocol sono usciti con un tempismo davvero singolare per essere videogiochi molto simili, ma chi l’ha spuntata al punto di vista delle vendite?

Ma non è tutto: ElAnalistaDeBits ha pubblicato di recente un filmato in cui mette a confronto tutte le edizioni del remake, ossia PS5, Xbox Series X|S e PC.

Infine, nella nostra recensione del “rivale” di DS vi abbiamo spiegato che The Callisto Protocol «non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti.»