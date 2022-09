Dead Island 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’edizione 2022 della Gamescom, è stata confermata la data di lancio del lungamente atteso Dead Island 2. Il titolo è attualmente in sviluppo presso Dambuster Studio, software house che ha già lavorato a Homefront: The Revolution, il quale non è stato ben accolto da parte di critica e pubblico.

Dead Island 2 dovrebbe permetterci di scegliere tra 6 personaggi diversi durante la nostra avventura ambientata a Los Angeles, da Beverly Hills fino ad arrivare a Venice Beach: come sempre non mancheranno dark humor, tantissime armi e, soprattutto, violenza e sangue.

Dead Island 2 sarà il primo gioco che implementerà ufficialmente Alexa Game Control, una nuova feature che sfrutterà i comandi vocali dell’assistente di Amazon per migliorare l’esperienza di gioco. Grazie a questa funzionalità, sarà possibile utilizzare semplicemente la nostra voce per attivare determinati comandi in-game facilitati, in maniera simile a quanto già sperimentato da Xbox con il suo Kinect.

Dead Island 2 sarà lanciato il 3 febbraio 2023 per Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Oltre alla versione “standard”, Dead Island 2 sarà commercializzato anche in una splendida Hell-A Edition, che include una SteelBook con disco di gioco, pass di espansione, mappa da viaggio di Venice Beach, sei carte dei tarocchi ammazzazombi, 2 spillette, 1 toppa, Pacchetto Armi pulp e pacchetto Armi dorate.

